Die ersten Top-Transfers stehen bereits fest

Zwei Runden sind in der höchsten Liga des Bundeslandes in dieser Saison noch zu absolvieren – doch bereits jetzt stecken die Klubs mitten in den Planungen für die kommende Spielzeit. Die ersten Transfer-Kracher wurden schon unter Dach und Fach gebracht: Micheldorf jubelte am Wochenende nicht nur über das 3:0 gegen Donau Linz, sondern auch über die Rückkehr von Michael Halbartschlager. Der Ex-Kapitän von Vorwärts Steyr kickte bereits von 2010 bis 2015 bei den Grün-Weißen. Nach dem klaren Sieg gegen die Kleinmünchner sieht es sehr gut aus, dass er mit dem Liga-Dino auch in der kommenden Saison in der OÖ-Liga vertreten sein wird.

Bad Schallerbach (1:4 gegen St. Florian) steht hingegen längst fix als Absteiger in die Landesliga fest – trotzdem rüstet man sich bereits für eine mögliche OÖ-Liga-Rückkehr: Mit Florian Maier und Valentin Frank kommt das defensive Herzstück von Regionalligist WSC/Hertha zu den Trattnachtalern. Auch die Brüder Raphael und Pascal Hofstätter sind heiße Kandidaten. Gentian Latifi geht den umgekehrten Weg, er wechselt zum Drittligisten.

Markovic geht zu Liga-Rivale

Einen Top-Kicker zog auch Wallern – zuletzt gelang ein 5:3-Sieg gegen Friedburg – an Land: Philipp Huspek kommt von Sturm Graz. In Wallern sind sein Bruder Felix (Verteidiger) und Papa Albert (Sportchef) aktiv. Sinisa Markovic verlässt den Klub in Richtung Edelweiß. Weißkirchen muss den Abgang von Oliver Pollak (Wallern) verkraften – dafür bleiben sonst alle Stützen. Auch Michael Schröttner, der zuletzt bei Zweitligist Amstetten mittrainiert hat.