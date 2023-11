Verstorbener Ex-Rieder Diawusie: Todesursache bekanntgegeben

Der ehemalige Ried-Legionär Agyemang Diawusie ist an einem "plötzlichen Herztod, mutmaßlich ausgelöst durch einen viralen Infekt mit Verdacht auf Herzmuskelentzündung" gestorben. Das gab der deutsche Fußball-Drittligist Jahn Regensburg am Donnerstag bekannt, für den der Anfang der Woche mit 25 Jahren verstorbene Diawusie gespielt hatte.

Im Sommer 2022 wechselte Offensivspieler Agyemang Diawusie von Dynamo Dresden zur SV Guntamatic Ried. Für die Innviertler bestritt der 25-Jährige ein Pflichtspiel bei den Profis und mehrere Partien für die Jungen Wikinger, ehe er im Jänner 2023 nach Bayreuth wechselte. Im Sommer unterschrieb Diawusie einen Vertrag beim aktuellen Tabellenführer der Dritten Liga in Deutschland, Jahn Regensburg. Für die Regensburger kam Diawusie in 16 Spielen in dieser Saison zu zwölf Einsätzen.

