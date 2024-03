Werner Gregoritsch: "Wir haben viel gutzumachen"

Österreichs Fußball-Unter-21-Nationalteam hat ein glasklares Ziel vor Augen – die EM-Endrunde 2025 in der Slowakei. Der Weg dorthin führt über einen Sieg über Zypern, das Schlusslicht der Qualifikationsgruppe F, das heute (18 Uhr, ORF Sport+) in der Innviertel-Arena in Ried gastieren wird. Der rot-weiß-rote Cheftrainer Werner Gregoritsch erwartet keinen Selbstläufer und spricht dabei aus leidvoller Erfahrung.

Der einzige Punkt, den die Mittelmeerinsulaner bis dato geholt haben, entsprang dem ersten Duell mit Österreich. Es war ein 1:1 in einem Match der vergebenen Möglichkeiten, das Gregoritsch wegen einer Erkrankung aus dem Hotelzimmer mitverfolgen musste.

Diesmal ist der 66-Jährige topfit und bereit für eine Revanche. "Wir haben viel gutzumachen. Wir waren nicht cool und auch nicht effizient", sagte der Steirer über die Begegnung am 7. September 2023.

Damals hatte Christoph Lang einen Elfmeter vergeben (50.), kurz darauf wurde Samson Baidoo ausgeschlossen (51.). Heute braucht es höchste Disziplin, um sich vor-übergehend am großen Favoriten Frankreich, der 2:0 besiegt wurde, vorbei auf den zweiten Tabellenplatz zu schieben. "Wir wollen in unserem Stadion zeigen, dass das nur ein Ausrutscher war. Wenn wir unseren Plan durchziehen, dann werden wir gewinnen. Davon bin ich überzeugt", betonte Defensivmann Pascal Estrada.

Der 22-jährige Linzer sicherte sich 2022/23 mit Olimpija Ljubljana den slowenischen Meistertitel, seit Februar und dem Wechsel zum SCR Altach steckt er im Abstiegskampf.

Echten Heimvorteil genießt Fabian Wohlmuth, der Außenverteidiger der SV Guntamatic Ried hofft auf kräftige Unterstützung von den Rängen. Mehr als 1050 Fans wie beim 1:1 im Test gegen die starken Dänen am Freitag sollten es schon werden. Es geht ja um etwas.

Welches Personal Gregoritsch zur Verfügung steht, ist noch offen. Nikolas Sattlberger (SK Rapid) fehlt wegen einer Gelbsperre, ansonsten gibt es ein paar Fragezeichen wegen einer Erkältungswelle, die sich im Team ausgebreitet hat. Kein Grund zur Panik: "Wir werden auf jeden Fall eine starke Elf aufbieten", ist Gregoritsch überzeugt.

U21-EM-Qualifikation, Gruppe F, heute, 18 Uhr: Österreich – Zypern (Innviertel Arena Ried). Tabelle: 1. Slowenien 12/5, 2. Frankreich 9/4, 3. Österreich 7/4, 4. Bosnien-Herzegowina 3/5, 5. Zypern 1/4. Modus: Die neun Gruppensieger und die besten drei Zweiten qualifizieren sich direkt für die EURO 2025 in der Slowakei. Die restlichen sechs Zweiten spielen im Play-off um drei Startplätze.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos