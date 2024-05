Rangnicks Geheimplan: Wird Alaba "Co-Trainer" bei der EM?

Alabas Einsatz auf dem Platz ist derzeit ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Verletzung zog sich Österreichs langjähriger Teamspieler schon im Dezember zu. Ob der Wiener bis zum EM-Start am 17. Juni gegen Frankreich fit wird, ist allerdings äußerst fraglich. "Das wird sicherlich ein enges Rennen", meinte Rangnick. "Klar hoffen wir noch, dass es reicht. Wir müssen aber schon auch realistisch sein und im Hinterkopf wissen, was wir dann tun, wenn es nicht reicht."

Doch Rangnick will den Routinier unbedingt bei der EURO an seiner Seite haben. Und zwar als Teil seines Trainer-Teams, wie das spanische Portal "Relevo" nun berichtet. Rangnick habe Alaba bereits gebeten, die Mannschaft auf jeden Fall mit seiner Expertise zu unterstützen.

Kurz nach Pfingsten am 21. Mai wird der Teamchef seinen Großkader für das Turnier Deutschland bekanntgeben. Die unmittelbare EM-Vorbereitung startet am 29. Mai in Windischgarsten. In dieser stehen am 4. Juni in Wien gegen Serbien und am 8. Juni in St. Gallen gegen die Schweiz noch zwei weitere Testspiele auf dem Programm.



ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. David Alaba Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.