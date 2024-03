Das Doppel in Ried: Zuerst die Kür, dann die Pflicht für Österreichs U21-Team

Länderspiel-Doppel in der Rieder Innviertel-Arena: Bevor Österreichs Fußball-Unter-21-Nationalmannschaft am Dienstag (18 Uhr, ORF Sport+) gegen Zypern, das Schlusslicht in der Qualifikationsgruppe H, einen Pflichtsieg auf dem Weg zur EURO ins Visier nehmen wird, steigt am Freitag (20.30 Uhr, ORF Sport+) eine Generalprobe mit hoher Aussagekraft. Dänemark ist ein Testgegner, der den Schützlingen von Werner Gregoritsch alles abverlangen wird.

"Sehr organisiert, diszipliniert, Spieler mit unheimlich großer individueller Klasse", sagt der 65-jährige Grazer über den Kontrahenten, der mit drei Akteuren aus der rot-weiß-roten Bundesliga auftauchen wird. Die Rede ist von Maurits Kjaergaard (Red Bull Salzburg) sowie Mika Biereth und William Böving (beide SK Sturm Graz).

Frankreich macht Lust auf mehr

"Dänemark ist ein echter Prüfstein und hat sich über Jahre den Ruf eines echten Spitzenteams erarbeitet. Unser Ziel ist es, zur EURO zu fahren. Dort warten nur solche Kaliber auf uns", erläuterte Gregoritsch. Eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den jüngsten beiden Duellen ist notwendig. 2018 ging die rot-weiß-rote Equipe 0:5 unter, 2019 setzte es eine 1:3-Niederlage.

"Wir müssen Selbstvertrauen tanken. Das brauchen wir gegen Zypern, aber auch Geduld. Es gibt keine Jausengegner mehr, gegen die du im Vorübergehen fünf, sechs Tore erzielst", betonte Gregoritsch. Wie gut seine Truppe um Kapitän und Como-Legionär Matthias Braunöder sein kann, bewies sie beim sensationellen 2:0 gegen Frankreich Mitte November.

Daran gilt es anzuknüpfen. "Wir werden uns sicher nicht schonen, sondern gegen Dänemark auf Sieg spielen. Das wird uns vom Trainerteam auch so vorgelebt", sagte Austria-Stürmer Romeo Vucic.

Österreichs U19 hat nach dem 0:1 gegen den Kosovo nur noch minimale Chancen auf ein EM-Ticket, Slowenien und Spanien müssen besiegt werden. Die U17 startete hingegen erfolgreich in die Qualifikation – 2:0 gegen Slowenien.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos