LASK verlängert mit zwei Spielern

Der bisherige Vertrag des 29-jährigen Linksverteidigers Renner, der seit 2019 für die Linzer spielt, wäre noch bis 2024 gelaufen. Renner hat beim Ligadritten in der laufenden Saison mit 2.949 Minuten die meiste Einsatzzeit des gesamten Kaders.

"Rene hat eine unglaublich konstante Saison gespielt und ist einer der besten Linksverteidiger der Liga", lobt Sportgeschäftsführer Radovan Vujanovic.

Sascha Horvath, der 2021 von Hartberg nach Linz wechselte, verlängert bis Saisonende 2027, etablierte sich als Stammspieler, verbuchte in 70 Einsätzen 24 Scorerpunkte, davon 13 Tore. "In den eineinhalb Jahren seit meinem Amtsantritt war Sascha stets ein absoluter Leistungsträger beim LASK", so Vujanovic in einer Klubaussendung.

Der Mittelfeldakteur spiele auch in den künftigen Planungen des Klubs, so Vujanovic weiter, "eine wichtige Rolle".

Laut Medieninformationen ist indes der Wechsel von LASK-Kapitän Alex Schlager indes fix:

