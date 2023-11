Reaktionen zum 3:0-Sieg des LASK

Thomas Sageder (LASK-Trainer): "Es war wieder eine sehr, sehr gute Mannschaftsleistung. Das freut mich richtig für die gesamte Mannschaft. Ich denke, dass wir ganz wenig zugelassen haben bis gar nichts aus dem Spiel. Wir haben gute Umschaltmöglichkeiten gefunden, die meine Spieler extrem intensiv gespielt haben. Wir haben sehr viele Aktionen gehabt, wo wir richtig gut Überzahl herstellen konnten. Ich denke, dass wir heute auch mit Ball dem Gegner einiges zum Denken aufgegeben haben. Für uns ist es wichtig, dass wir uns ordentlich und gut präsentieren auf der internationalen Bühne, dass wir Spiele gewinnen und Punkte sammeln. Heute war es Gott sei Dank soweit. Ich denke, wir sollten nun von Spiel zu Spiel schauen. Was dann am Schluss in der Tabelle rauskommt, das werden wir sehen."

Robert Zulj (LASK-Kapitän): "Wir waren über weite Strecken des Spiels gut und dominant und haben diesmal über 90 Minuten gut das Tor verteidigt. Wir genießen jetzt erst einmal den Abend, dann schauen wir, dass wir in Liverpool wieder eine gute Leistung auf den Platz kriegen."

Sascha Horvath (LASK): "Wir haben alles rausgelassen, haben 90 Minuten gekämpft, sind 90 Minuten gelaufen wie Verrückte und haben heute verdient gewonnen. Wir müssen jetzt einfach noch punkten, dass wir da noch irgendetwas mitnehmen in der Gruppe."

