Nur ein Spiel Sperre für LASK-Kapitän Robert Zulj

Nur am Sonntag gegen Altach wird Robert Zulj dem LASK gesperrt fehlen: Der Strafsenat belegte den Kapitän der Athletiker mit einem Spiel Sperre nach dem Ausschluss am vergangenen Samstag gegen Wolfsberg.

In der 27. Minute hatte er Wolfsbergs Verteidiger Dominik Baumgartner mit gestrecktem Bein am Unterschenkel getroffen. „Er hat mir gesagt, dass er den Gegenspieler gar nicht gesehen hat“, erzählte Sageder nach dem Schlusspfiff. „Er wollte den Ball spielen, macht den Schritt – und dann ist das Bein vom Gegner da.“ Auch der Gefoulte nahm Zulj in Schutz: "Es ist ganz unglücklich, ich weiß, dass Robert das niemals absichtlich machen würde", sagte Baumgartner bei Sky. "Er will den Körper dazwischen stellen und trifft mich dann unglücklich. Das tut mir leid für ihn, auch wenn es für uns natürlich gut war." Danach rannte der LASK in Unterzahl vergeblich dem 0:1-Rückstand nach.

Einspringer gesucht

Wer springt am Sonntag in Altach als Torschütze ein? Die Bilanz in Spielen ohne Zulj, seit er im Sommer 2022 zum LASK zurückkehrte, ist katastrophal: In den acht Bundesligaspielen gelang nur ein Tor aus einem Elfmeter, das reichte gegen Lustenau zum 1:0-Sieg. In der laufenden Saison stand ohne den Routinier drei Mal die Null: gegen Blau-Weiß Linz (0:2), Austria Wien (0:0) und Hartberg (0:0), selbst im Cup in Kapfenberg (6:5 nach Elfmeterschießen) gelang ohne den geschonten Kapitän gegen den Zweitligisten in 120 Minuten kein Treffer.

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

