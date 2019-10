Ismaël: "Wir wollen zeigen, wie gut der LASK ist"

Der LASK hatte es gestern besonders eilig, nach Lissabon zu kommen: Um 12.34 Uhr, eine Minute vor dem geplanten Take-off, hob die Boeing 737 zum heutigen Europa-League-Spiel gegen Sporting (21 Uhr, Puls 4) ab, 28 Minuten vor der geplanten Ankunft wurde gelandet. Rückenwind kann der LASK heute auch gut brauchen.

"Das ist ein Riesenklub mit einem Riesenstadion und großer Geschichte", sagte Peter Michorl mit Vorfreude auf die Herausforderung. Respekt flößte da schon die Anfahrt zum gestrigen Abschlusstraining ein: Das Éstadio José Alvalade ist Herzstück eines Gebäudekomplexes mit Kino, Krankenhaus, Sporthalle, Fitnesscenter, Supermarkt und einem Bürogebäude. "Das ist ein tolles Erlebnis, eine andere Dimension", sagte Torhüter Alexander Schlager und meinte damit nicht nur die Stärke des Gegners.

Cristiano Ronaldo und Luis Figo, die beiden berühmtesten Söhne des Klubs, sind vielfach auf den Wänden in den Katakomben abgebildet. Und beim Betreten des Rasens dauerte der Rundblick länger als sonst: 50.000 Zuschauer fasst das Stadion, das für die EM 2004 erbaut wurde. Alles ist noch eine Nummer größer als vor einem Jahr beim Auswärtsspiel gegen Besiktas Istanbul, das Alter von 15 Jahren merkt man in der Arena allerdings. Weil die Sitze verschiedene Farben haben, wird es auch nicht auffallen, dass heute nicht alle besetzt sein werden.

Der Flug war anfangs unruhig, heute will der LASK Sporting durchschütteln. "Sie stehen gewaltig unter Druck", sagte LASK-Trainer Valérien Ismaël. "Aber das hat uns nicht zu interessieren. Wir müssen das machen, was wir in den Auswärtsspielen gegen Basel und Brügge gelernt haben. Wir haben die Chance, zu zeigen, wie gut der LASK ist."

In der portugiesischen Liga läuft Sporting den Ansprüchen hinterher, in der Europa League unterlag man zum Auftakt in Eindhoven 2:3. Mit einem schnellen Start wie gestern in Hörsching will der LASK den Favoriten in weitere Turbulenzen stürzen. Kapitän Gernot Trauner: "Wir müssen den Mut haben, sie früh unter Druck zu setzen. Sie sind nicht zu hundert Prozent eingespielt."

Schwierige Vorbereitung

Das liegt daran, dass mit Jorge Silas heute der dritte Trainer in dieser Saison versucht, endlich das Potenzial auf den Rasen zu bringen. Das machte auch die Vorbereitung für den LASK schwierig: Silas änderte bei seinem Debüt am Montag gegen Aves (1:0) die Formation, auch im Passspiel gab es neue Muster. Was sich nicht änderte: "Da sind ein paar super Kicker dabei", sagte Ismaël.

"Es ist ein Highlight, gegen solche Spieler antreten zu dürfen", erklärte Schlager schon vor der Videoanalyse gestern Abend. "Wir wollen die schwarz-weißen Farben gut vertreten." 185 Millionen Euro beträgt der Marktwert des Kaders, das Neunfache des LASK. "Das sind nur Zahlen", sagte Schlager. "Aber es ist klar, dass wir auf unserem höchsten Leistungsniveau spielen müssen." Ob Sporting trotz aller Probleme das zulässt? "Auch wenn es bei ihnen gerade nicht so läuft, sind sie Favorit. Sie haben vorne brutal viel Qualität", sagte Mittelfeldmotor Michorl. "Aber wir haben auch Qualität – und die wollen wir zeigen. Wir sind nicht auf Betriebsausflug hier."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Europa League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.