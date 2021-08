Filipovic: "Wir entscheiden, wer weiterkommt"

Vor genau einem Jahr endete die erfolgreichste Europacupsaison des LASK mit dem 1:2 im Achtelfinale der Europa League bei Manchester United. 365 Tage später soll heute der nächste Höhenflug beginnen: Im Drittrundenhinspiel der Qualifikation zur neuen Europa Conference League sind die Athletiker bei Vojvodina Novi Sad zu Gast (19 Uhr, Puls 24). "Wir brennen darauf. Bei so einer Reise kommen die Europacup-Erinnerungen wieder", sagte Verteidiger Petar Filipovic und schloss offensiv ab: "Wir entscheiden, wer weiterkommt. Wenn wir unsere Leistung bringen, werden es wir sein."

Zwei Mal hat Scout Andreas Gahleitner Vojvodina beobachtet, dazu wurden vier weitere Partien per Video analysiert. "Sie werden defensiv agieren, auf Konter lauern und uns den Rhythmus nehmen wollen", erklärte LASK-Trainer Dominik Thalhammer. "Wir dürfen ihnen kaum Luft zum Atmen geben."

Der Favoritenrolle soll seine Mannschaft heute gerecht werden. "Das ist eine typische Balkan-Truppe: Wenn man sie spielen lässt, dann können sie das auch", sagte Mittelfeldmotor Lukas Grgic; Filipovic fügte hinzu: "Sie sind jung und haben eine super Qualität."

Petar Filipovic Bild: GEPA pictures/ Manfred Binder

Erfahrung mit dem österreichischen Fußball hat Vojvodina-Trainer Slavoljub Djordjevic. Im Frühjahr 2013 spielte er 13 Mal für Altach in der Bundesliga. "Der LASK hat einen ernstzunehmenden Kader, spielt direkten Fußball, läuft viel, ist physisch stark und diszipliniert", sagte der 40-Jährige. "Ihre größte Waffe ist ihre Stärke als Team."

Dass die Auswärtstorregel im Europacup abgeschafft wurde, spielt in der Herangehensweise heute keine Rolle. Filipovic: "Wir wollen immer gewinnen. Wir wissen, was uns erwartet und was wir zu tun haben."

Monschein reiste mit

Den großen Heimvorteil wird es für Vojvodina nicht geben. 6000 Zuschauer werden im Karadjordje-Stadion erwartet. Dieses werden die Athletiker erst beim Aufwärmen kennenlernen: Das Abschlusstraining fand gestern noch in Pasching statt, nach dem Flug bezog der LASK in Belgrad Quartier. Weil die Möglichkeit bestand, dass das Heimrecht getauscht werden muss, waren kurzfristig keine passenden Zimmer mehr in Novi Sad frei. Heute Mittag geht es mit dem Vereinsbus ins eineinhalb Stunden entfernte Novi Sad.

Marko Raguz machte die Reise wegen seiner Muskelblessur nicht mit, dafür war Christoph Monschein dabei. Vom Muskelbündelriss im Cup gegen den FC Marchfeld (6:0) erholte er sich unerwartet früh. Gestern war er schon im Training dabei; ob es für einen Platz im Kader reicht, wird heute entschieden.

Zahlenspiele

4 Mal traf Vojvodina Novi Sad im Europacup auf österreichische Teams – nur beim ersten Mal setzten sie sich durch: 1966 wurde die damalige Admira Wien in der ersten Runde des Meistercups ausgeschaltet (1:0, 0:0). 1996 stieg der GAK in der UEFA-Cup-Qualifikation auf (2:0, 5:1). In der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation siegten die Austria 2009 (1:1 auswärts, 4:2 daheim) und Rapid 2012: Vojvodinas 2:1-Heimsieg war durch das 0:2 in Wien zu wenig. Im Jänner 2020 gewann Vojvodina ein Testspiel gegen Rapid mit 2:0.

3 ehemalige LASK-Spieler haben einen Bezug zu Vojvodina: Nach Miroslav Vukasinovic, der 1977 direkt von den Serben zu den Athletikern wechselte, kam Goran Kartalija über den Umweg Wiener Sportklub 1993 zum LASK. Petar Skuletic wurde 2009 vom LASK verpflichtet, der damals 19-Jährige konnte sich aber nicht durchsetzen. 2011 wechselte er zu Novi Sad, wo seine Karriere Schwung aufnahm: Nach den Stationen Partizan Belgrad, Lok Moskau, Genclerbirligi und Sivasspor stürmt er nun für den französischen Erstligisten Montpellier.

Talente sind schnell weg

Jährlicher Aderlass bei Vojvodina Novi Sad

Sinisa Mihajlovic ist Ehrenbürger von Novi Sad, der zweitgrößten Stadt Serbiens. Diese Ehre erwarb er mit dem Meistercupsieg mit Roter Stern Belgrad 1991 und den beiden italienischen Meistertiteln mit Lazio Rom 2000 und Inter Mailand 2006 – und wohl nicht für seine drei Saisonen im Vojvodina-Dress.

Wie so viele andere Talente verließ er den Klub früh – mit 22 Jahren war Roter Stern der nächste Karriereschritt. Der heutige Lazio-Rom-Spielmacher Sergej Milinkovic-Savic wechselte 2015 als 20-Jähriger in Richtung Genk, Ajax-Amsterdam-Torjäger Dusan Tadic wurde 2011 mit 23 Jahren verkauft. Vojvodina war schon immer eine Talenteschmiede, erst recht, seit 2013 die eigene Akademie eröffnet wurde – damals ein Vorzeigeprojekt in Südosteuropa.

Hinter den Belgrader Klubs

Ebenso Tradition ist es, dass sich Vojvodina hinter Roter Stern und Partizan, den Topklubs aus der Hauptstadt Belgrad, anstellen muss. Nur beim Cup-Sieg 2020 brach Vojvodina die Phalanx.

Vergangene Saison drängte sich mit Cukaricki sogar ein dritter Belgrader Klub vor. In der aktuellen Saison steht Vojvodina nach zwei Spielen mit einem Punkt da: Auf das 0:0 gegen Roter Stern folgte das 0:2 gegen Partizan.