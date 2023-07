Der letzte Zugang des LASK ist da

Schon Mitte Juni war die Rückkehr von Andres Andrade fixiert worden, nun ist er auch in Linz: Der 24-jährige Verteidiger stieg zwei Tage vor dem Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen Rapid am Freitag (20.30 Uhr) in das Mannschaftstraining ein.

Der Grund für das lange Warten war dessen Erfolgslauf mit Panamas Nationalmannschaft beim Gold-Cup: Er endete im Finale, das Mexiko mit 1:0 gewann. Beim Weg ins Endspiel kickte Panama unter anderem den Top-Favoriten USA im Halbfinale nach Elfmeterschießen aus dem Turnier. Andrade war in der Verteidigung gesetzt, nur im letzten Gruppenspiel gegen El Salvador (2:2), vor dem der Einzug in die K. o.-Runde schon fixiert gewesen war, kam er erst nach der Pause in die Partie.

Die überraschende Erfolg mit Panama war rechtzeitig vor dem Wechsel zum LASK ein Stimmungsaufheller nach zwei enttäuschenden Saisonen bei Bielefeld: Im Sommer 2021 war der Verteidiger zuerst leihweise zum deutschen Bundesligisten gewechselt, der später die Kaufoption um 1,25 Millionen Euro zog. Auf den Abstieg aus der ersten Bundesliga folgte in der vergangenen Saison nach der Relegation der direkte Absturz in die dritte Liga. Andrades Vertrag endete damit, der LASK griff zu.

Herausforderer für Luckeneder

„Andres verfügt als Linksfuß mit seiner Schnelligkeit, seiner körperlichen Präsenz und seiner Größe über ein Profil, das schwer zu finden ist. Zudem kennt er unseren Klub bestens – daher lag es für uns auf der Hand, ihn von einer Rückkehr zum LASK zu überzeugen", erklärte Sport-Geschäftsführer Raodvan Vujanovic die Rückholaktion. Nun geht er mit Felix Luckeneder in den Zweikampf um die Position links neben Abwehrchef Philipp Ziereis. Für den LASK absolvierte Andrade von 2019 bis 2021 58 Pflichtspiele.

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

