Zum zweiten Mal in Folge ist der LASK in der Gruppenphase der Europa League am Ball. Welche Gegner die Athletiker fordern dürfen, wird um 13 Uhr bei der Auslosung in Nyon ermittelt. Nach aktuellem Stand dürfen in der Gruppenphase dann auch endlich wieder Fans dabei sein. Wie die UEFA bekannt gab, darf die Stadionkapazität zu maximal 30 Prozent genutzt werden - wenn das von den nationalen Behörden zugelassen wird.