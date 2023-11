1:0 - Zulj machte für den LASK den Unterschied aus

Der LASK brauchte Zeit, um im Schneetreiben warm zu werden. Die Tiroler verteidigten wie erwartet tief in der eigenen Hälfte und waren ganz auf Konter aus. Die Athletiker hatten sich in der Länderspielpause Lösungen gegen einen Abwehrriegel erarbeitet, es haperte aber oft an der Genauigkeit im Zusammenspiel. Dazu ging der erkrankte Sascha Horvath als Tempomacher ab.

Das 1:0 war dann auch ein Zufallsprodukt: George Bellos Flanke von der linken Seite wurde abgefälscht, Ivan Ljubic verlängerte per Kopf in die Mitte. Dort stand Robert Zulj völlig frei, der Ball passte beim direkten Abschluss genau durch die Beine von Tirol-Torhüter Adam Stejskal - 1:0 (14.).

Lawal hielt die Null fest

Zwei Minuten davor hatte ÖFB-Teamtorhüter Tobias Lawal den LASK vor dem Rückstand bewahrt: Nach einem Ballverlust von Branko Jovicic parierte er den Schuss von Julius Ertlthaler prächtig. Es war nicht die einzige gefährliche Konteraktion der Tiroler, die mit einem breiten Dreiersturm den Raum in Umschaltsituationen noch größer machten.

Gegen Ende der ersten Hälfte wurde der Schneefall immer dichter, den ersten Wechsel beauftragte der Schiedsrichter: Der weiße Matchball wurde gegen einen orangefarbenen getauscht.

Nach der Pause ließ der LASK die Gäste immer mehr ins Spiel kommen. Lawal griff beim Abschluss von Matthäus Taferner zu (63.), Alexander Buksa vergab nach einer Flanke (74.). Von den Athletikern kam ganz wenig - aber es reichte am Ende zum Sieg im letzten Bundesliga-Heimspiel des Jahres.

Es folgt das ganz große Auswärtshighlight in der Europa League: Am Donnerstag sind die Athletiker an der Anfield Road bei Liverpool zu Gast. Die Pflicht hat der LASK gegen Tirol erfüllt, jetzt nehmen die Schwarz-Weißen Anlauf für die Kür.

