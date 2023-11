0:4 - Liverpool war für den LASK so schön und schrecklich

Man muss es einfach anerkennen: Der FC Liverpool und der LASK – das sind einfach zwei verschiedene Fußball-Welten. Das Ergebnis war ein 0:4 (0:2), in dem der LASK von den Stars an der Anfield Road auch für den offensiv-mutigen Auftritt in der ersten Halbzeit bitter bestraft worden sind. Einziger positiver Aspekt: Nach dem x:x im Parallelspiel zwischen Toulouse und Saint Gilloise ist für den LASK noch Platz drei – und damit ein Überwintern in der Europa-Conference-League möglich.

Am Ende sind die Ankündigungen beider Trainer eingetroffen. „Wir müssen zeigen, dass Liverpool wunderbar und schrecklich ist“, hatte Liverpools Trainer Jürgen Klopp vor dem Spiel angekündigt. So schön war es, als die LASK-Spieler den Rasen im Stadion an der Anfield Road betraten, und von der einzigartigen Atmosphäre angetrieben sofort in der gegnerischen Spielhälfte festsetzten – ohne die eigenen, im Ansatz gefährlichen Angriffe ordentlich fertigzuspielen.

Und so schrecklich war es, als man nach 15 Minuten und zwei ganz sauber vorgetragenen Angriffen der Gastgeber das Spiel beim Stand von 0:2 schon verloren war, obwohl es noch gar nicht richtig angefangen hatte.

Erst duckte sich Liverpools Top-Star Mohammed Salah geschickt. So kam Luiz Diaz zum Kopfball – und ließ LASK-Keeper Tobias Lawal keine Chance (12.). Vier Minuten spielte Salah erneut den Assistgeber – und verhalf Cody Gakpo zu seinem ersten Europacuptor für Liverpool. Der zweite Streich folgte in der Nachspielzeit (92.).

Zu Beginn durfte man hoffen, weil Liverpools Trainer Jürgen Klopp im Vergleich zum 1:1 gegen Manchester City gleich neun Spieler getauscht hatte. „Ich brauche frische Beine und heiße Spiele. Ich würde diese Elf auch bedenkenlos in der Premier League aufstellen.“

Leider war bei den neun fehlenden Spielern Top-Star Mohamed Salah nicht dabei. Noch seinen beiden Assists in der ersten Halbzeit erzielte er den dritten Treffer dann selbst. Im Strafraum kam Torhüter Tobias Lawal – der ansonsten eine Top-Partie spielte, gegen Diaz zu spät. Der Elfmeter war klar, Mohamed Salah beim Verwerten zum 0:3 eiskalt (50.). Damit wurde das Match endgültig zu einer besseren Trainingspartie, in der LASK-Trainer Sageder nach einer Stunde vier Mal wechselte. Bitter: Eine Viertelstunde vor Schluss musste Ibrahim Mustapha verletzt vom Platz. Zu diesem Zeitpunkt hätte sich der LASK zumindest den Ehrentreffer verdient gehabt. Davor hatte Mustapha (66.) die beste LASK-Chance vergeben, danach scheiterte Kone (75.).

LASK braucht Liverpools Hilfe

Am Ende blickte man nur noch auf das Ergebnis im Parallelspiel zwischen Toulouse und Saint Gilloise. Durch das 0:4 ist die Ausgangslage für den LASK klar: Mit einem Sieg zum Abschluss gegen Toulouse würde bereits ein Remis von Liverpool in Belgien reichen, damit die Linzer dank des direkten Duells noch vor Saint Gilloise auf Rang drei rutschen. Es gibt also in 14 Tagen ein echtes Finale in der Raiffeisen Arena – mit der Hoffnung, dass Liverpool trotz des bereits geholten Gruppensiegs ähnlich souverän wie gestern auftritt.

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer