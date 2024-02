Wechselspiele: Kommen und Gehen in der Fußball-Bundesliga

FC Red Bull Salzburg

Zugänge: Timo Horn (D, vereinslos), Flavius Daniliuc (US Salernitana/ITA, Leihe), Hendry Blank (D, Borussia Dortmund), Raphael Hofer (Blau-Weiß Linz, Leih-Ende, weiterverliehen an FC Liefering), Gaoussou Diakite (MLI, Guidars FC/MLI, weiterverliehen an FC Liefering),

Abgänge: Kamil Piatkowski (POL, Granada/ESP, Leihe), Nico Mantl (D, Viborg/DEN, Leihe), Douglas Mendes (BRA, Red Bull Bragantino/BRA, Leihe)

SK Sturm Graz

Zu: Vitezslav Jaros (CZE, Liverpool, Leihe), Mika Biereth (DEN-ENG, Motherwell/SCO, Leihe von Arsenal)

Ab: Christoph Lang (Rapid/zuvor an Hartberg verliehen), Vesel Demaku (Altach, Leihe), Mohammed Fuseini (GHA, Randers FC/DEN, Leihe), Bryan Teixeira (FRA/KAP, 1. FC Magdeburg, Leihe)

LASK

Zu: Valon Berisha (KOS, vereinslos), Lucas Copado (D, Bayern München II), Matodi Maksimov (MKD, Shkendija Tetovo/MKD, weiterverliehen an Aalesunds FK/DEN), Moses Usor (NGR, nach Leihe fix verpflichtet von Slavia Prag), Maksim Talowjerow (UKR, nach Leihe fix verpflichtet von Slavia Prag)

Ab: Husein Balic (LKS Lodz/POL), Tobias Anselm (Viktoria Köln, Leihe), Thomas Goiginger (VfL Osnabrück/D), Ebrima Darboe (GMB, Sampdoria Genua/von AS Roma geliehen)

TSV Hartberg

Zu: Onurhan Babuscu (Gaziantep FK, Leihe)

Ab: Christoph Lang (Sturm Graz, Leih-Ende), Marin Karamarko (CRO, Vertragsauflösung), Jürgen Lemmerer (SKU Amstetten, Leihe)

SK Austria Klagenfurt

Zu: Ali Loune (MAR, 1. FC Nürnberg, Leihe), Anton Maglica (CRO, Zrinjski Mostar), David Toshevski (MKD, FK Rostow/RUS, weiterverliehen an HNK Sibenik/CRO), Laurenz Dehl (D, Union Berlin, weiterverliehen an Viktoria Berlin), Max Besuschkow (D, Hannover 96, Leihe)

Ab: Iba May (D, Viktoria Berlin, Leihe), Turgay Gemicibasi (TUR, Göztepe/TUR)

SK Rapid

Zu: Christoph Lang (Sturm Graz), Noah Bischof (Altach, weiterverliehen an Vienna), Isak Jansson (SWE, Cartagena/ESP, Leihe)

Ab: Nicolas Kühn (D, Celtic Glasgow/SCO), Patrick Greil (SV Sandhausen/D), Ante Bajic (SV Ried)

Wolfsberger AC

Zu: Sankara Karamoko (CIV, ASEC Mimosas/CIV), Cheick Mamadou Diabate (CIV, Maccabi Petach Tikwa/ISR), Michael Morgenstern (Lendorf)

Ab: Mohamed Bamba (CIV, FC Lorient/FRA), Kevin Bukusu (D, Zalgiris Vilnius)

FK Austria Wien

Zu: Frans Krätzig (D, Bayern München, Leihe)

Ab: Matan Baltaxa (ISR, Maccabi Tel Aviv), Aleksandar Jukic (FK Sotschi/RUS), Matthias Braunöder (Como 1907/ITA, Leihe)

Blau-Weiß Linz

Zu: Joao Luiz Soares Alves (BRA, Schwarz-Weiß Bregenz)

Ab: Raphael Hofer (Salzburg, Leih-Ende), Felix Gschossmann (SKN St. Pölten, Leihe)

SCR Altach

Zu: Ousmane Diawara (MLI/SWE, Landskrona BolS/SWE), Vesel Demaku (Sturm Graz, Leihe), Sofian Bahloul (FRA, FC Wil/SUI), Pascal Estrada (Olimpia Ljubljana)

Ab: Noah Bischof (Rapid), Csaba Bukta (HUN), Amir Abdijanovic (Vertragsauflösung), Sebastian Aigner (Schwarz-Weiß Bregenz)

WSG Tirol

Zu: keine

Ab: Julius Ertlthaler (GKS Tychy/POL)

SC Austria Lustenau

Zu: Trainer Andreas Heraf (SW Bregenz), Leo Mikic (CRO, Jeonnam Dragons/KOR), Luca Meisl (Beerschot/BEL), Paterson Chato (D, VfL Osnabrück/D), Nico Gorzel (D, vereinslos), Matheus Lins (BRA, vereinslos)

Ab: Jonathan Schmid (FRA, Progres Niederkorn/LUX), Boris Moltenis (FRA, Sochaux/FRA), Nikolai Baden Frederiksen (DEN, Lyngby BK/DEN, zuvor ausgeliehen von Vitesse Arnheim/NED)

