Toni Polster: Not-OP nach Magendurchbruch

Der Rekord-Torjäger der Nationalmannschaft ist nach einem Magendurchbruch in einem Wiener Krankenhaus notoperiert worden. Dies berichteten am späten Donnerstagabend mehrere Medien. Der 59-Jährige war demnach am Donnerstag eingeliefert worden. Nach einer Operation musste Polster laut einem Bericht auf die Intensivstation gebracht werden.

Eigentlich hätte Polster am Donnerstag im Zuge seines Disputs mit dem Fußball-Bund um drei nicht anerkannte Länderspiele sowie Tore vor die Presse treten wollen. Er sagte den Termin in den Räumlichkeiten seines Vereins Wiener Viktoria, wo er als Trainer der Kampfmannschaft fungiert, kurzfristig erkrankt ab.

Polster ist mit 44 Länderspiel-Toren Rekord-Torschütze der Nationalmannschaft. Seine 95 Länderspiele wurden bisher nur von Marko Arnautovic, David Alaba, Andreas Herzog und Aleksandar Dragovic übertroffen. Als Trainer betreut er seit 2011 unterbrochen von einem kurzen Engagement bei der Admira die in der Regionalliga Ost spielende Wiener Viktoria.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. David Alaba Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.