Schlager hielt Salzburg an der Bundesliga-Spitze

Der ÖFB-Teamtorhüter parierte in der 90. Minute einen Elfmeter seines einstigen LASK-Teamkollegen Alexander Schmidt. "Er hat uns den Punkt gerettet", sagte Salzburg-Trainer Gerhard Struber.

Den Strafstoß nach einer Attacke an Marvin Martins hatte erst der Videoreferee gesehen. Ursprünglich war Austrias Abwehrchef von Schiedsrichter Stefan Ebner wegen einer Schwalbe mit Gelb verwarnt worden. Martins sah dann sogar Rot, weil er bei der folgenden Rudelbildung Schlager einen Ellbogenschlag versetzt hatte.

Sturm Graz schloss durch das 3:0 in Klagenfurt an Punkten zu Salzburg auf. Trainer Christian Ilzer: "Es war ein beeindruckender Sieg in einer für uns nicht leichten Situation."

