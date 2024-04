Schlager griff daneben: Sturm Graz erneut im Cup-Finale

Auf den LASK kommt am Sonntag (14.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga eine besonders schwierige Aufgabe zu: Die Athletiker sind beim SK Sturm zu Gast, der den nächsten Schritt zur Titelverteidigung im Cup machte: Die Grazer nahmen mit dem 4:3 im Halbfinale in Salzburg Revanche für die Bundesliga-Niederlage fünf Tage zuvor.

Am Sonntag hatte Salzburg mit dem 1:0 den Verfolger um den Meistertitel abgehängt, im "Rückspiel" in Salzburg brachte Oumar Solet die Hausherren in Führung – jener Spieler, für den die Grazer wegen des Würgegriffs im Bundesliga-Duell einen nachträgliche Sperre gefordert hatten.

Den Ausgleich durch William Böving hatte sich der Cup-Titelverteidiger verdient (25.), dann schenkte Alexander Schlager Sturm den Finaleinzug: Zuerst konnte der Salzburg-Torhüter den harmlosen Schuss von Tomi Horvath nicht bändigen (52.), auch beim 3:1 von David Schnegg (71.) sah er nicht gut aus. Der gebürtige Linzer Luka Sucic nährte mit dem 2:3 (79.) Salzburgs Hoffnung auf die Verlängerung, die Niklas Geyrhofer (81.) mit dem 4:2 zunichte machte. Der Ersatz des wie am Sonntag gegen den LASK gesperrten Sturm-Schlüsselspielers Jon Gorenc-Stankovic traf nach einem Eckball vom Fünfer per Kopf – bei der Flanke hätte wohl erneut Schlager eingreifen müssen.

Im Finale erneut gegen Rapid

Aleksa Terzic machte mit dem 3:4 (90.) die Nachspielzeit spannend, doch Sturm setzte sich wie im Viertelfinale der Vorsaison (5:4 nach Elfmeterschießen) auswärts in Salzburg durch. Finalgegner am 1. Mai in Klagenfurt ist erneut Rapid. Die Euphorie wird bei Sturm wohl jede Müdigkeit im Hinblick auf das Bundesliga-Spiel am Sonntag gegen den LASK verblasen.

