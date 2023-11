ÖFB-Cup-Viertelfinale: Das sind die Spieltermine 

Eröffnet wird das Viertelfinale am Freitag, 2. Februar 2024 (18 Uhr, live in ORF 1) mit dem Top-Duell zwischen dem LASK und dem FC Red Bull Salzburg, ehe um 20:30 Uhr (live auf ORF 1) Titelverteidiger SK Puntigamer Sturm Graz den FK Austria Wien empfängt.

Am Samstag, 3. Februar 2024 (19:15 Uhr, live auf ORF Sport+) folgt die Begegnung zwischen dem DSV Leoben und dem SCR Altach. Den Abschluss macht am Sonntag, 4. Februar 2024 (18:10 Uhr, live auf ORF 1) das Aufeinandertreffen des SK Rapid mit dem SKN St. Pölten.

Für jeden Heimverein wird im Viertelfinale eine Prämie in Höhe von 20.000 Euro ausgeschüttet, für jeden Gastverein 34.000 Euro. Bei einem Weiterkommen steigt das Halbfinale am 2./3. oder 4. April 2024. Das Endspiel geht wie gewohnt am 1. Mai 2024 im Wörthersee Stadion in Klagenfurt über die Bühne.

Die Viertelfinal-Spiele im Überblick:

LASK - FC Red Bull Salzburg: Freitag, 2. Februar 2024, 18 Uhr, Raiffeisen Arena

SK Puntigamer Sturm Graz - FK Austria Wien: Freitag, 2. Februar 2024, 20:30 Uhr, Merkur Arena

DSV Leoben - SCR Altach: Samstag, 3. Februar 2024, 19:15 Uhr, Monte Schlacko Arena

SK Rapid Wien - SKN St. Pölten: Sonntag, 4. Februar 2024, 18:10 Uhr, Allianz Stadion

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper