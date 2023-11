Hartberg besiegte ineffiziente Rapidler mit 1:0

Die Steirer feierten am Samstag gegen Rapid durch ein Tor von Christoph Lang (6.) einen 1:0-Heimsieg und schlossen damit als Tabellenvierter nach Punkten zum Dritten LASK auf. Die Hütteldorfer hingegen rutschten nach zahlreichen vergebenen Chancen auf Rang sieben ab und befinden sich damit acht Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs auf Kurs Richtung Qualifikationsgruppe.

Vor den Augen von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und über 5.000 weiteren Zuschauern in der erstmals seit fünf Jahren ausverkauften Profertil Arena fanden die Gäste die erste Möglichkeit vor - Guido Burgstaller prüfte Hartberg-Goalie Raphael Sallinger nach einem Corner per Kopf (5.). Im Gegenzug fiel das einzige Tor des Abends: Lang zog von rechts, nicht entscheidend attackiert von Martin Moormann, nach innen und schloss mit seinem linken Fuß ins lange Eck ab.

Rapid antwortete mit dem nächsten gefährlichen Eckball, diesmal war Sallinger nach einem Volley von Roman Kerschbaum zur Stelle (8.). In der Folge diktierten die Hütteldorfer klar das Geschehen, Hartbergs Neo-Teamstürmer Maximilian Entrup war abgemeldet, dennoch wollte der Ausgleich nicht gelingen. Die beste Chance vor der Pause vergab Burgstaller, sein Kopfball nach Flanke von Nicolas Kühn landete in den Armen von Sallinger (41.).

Nach dem Seitenwechsel wurde die Überlegenheit der Wiener noch drückender. Die Mannschaft von Zoran Barisic ließ es jedoch an Effizienz vermissen und scheiterte immer wieder am starken Sallinger. Der Keeper parierte einen Schuss von Marco Grüll (51.) und hatte Glück, als ein Lupfer von Burgstaller an die Außenstange ging (51.) und Kühn völlig freistehend aus wenigen Metern über das Tor schoss (53.).

Das Chancen-Stakkato setzte sich fort: Sallinger glänzte bei einem von Paul Komposch abgefälschten Burgstaller-Schuss (63.) und bei weiteren Sitzern von Kühn (71.) und Burgstaller (71. und 72.). Am Ende rettete Hartberg den Vorsprung mit viel Kampfgeist über die Zeit und holte damit den vierten Sieg aus den jüngsten fünf Runden. Für Rapid schauten aus den jüngsten vier Liga-Partien nur vier Punkte heraus. Schon das erste Duell beider Clubs, die nun schon durch sieben Punkte getrennt sind, hatte im August in Wien ein 1:0 für Hartberg gebracht.

