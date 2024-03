Causa Rapid: Neues Skandal-Video aufgetaucht

Die Causa Rapid schlägt weiter hohe Wellen. Gleich fünf Spieler und ein Co-Trainer beteiligten sich an teils homophoben Fangesängen mit den Fans Stunden nach dem Sieg im Wiener Derby gegen die Austria. Dafür gab es nicht nur Sperren, für die betroffenen Rapid-Kicker Marco Grüll, Guido Burgstaller und Niklas Hedl hatte es auch Auswirkungen auf die Teamkarriere. Alle drei wurden vom Teamchef aufgrund der Gesänge für den ersten Kader im EURO-Jahr ignoriert.

Am Freitag sorgte auch die Abmilderungen der Strafen von Niklas Hedl und Marco Grüll für Aufsehen. Die Begründung der Bundesliga bei Hedl: "Bei Niklas Hedl ist neben den bereits vom Senat 1 gewürdigten Milderungsgründen zusätzlich dessen – im Vergleich zu den anderen Spielern – junges Alter zu erwähnen. Zusätzlich stand er eher am Rand und war von allen Spielern am wenigsten aktiv beteiligt."

Bitter für die Bundesliga: Jetzt tauchte ausgerechnet von diesen beiden Spielern ein weiteres Video auf. Die Tageszeitung "Heute" veröffentlichte eine Aufnahme aus dem VIP-Klub, in dem beide Spieler lautstark einen nicht zitierbaren Fangesang anstimmen.

Wird der Fall neu aufgerollt?

Angesprochen auf das neue Video gab sich Rapid-Sportchef Markus Katzer bei "Sky" wortkarg: "Ich bin immer davon ausgegangen, dass die Videos beurteilt wurden, die es gegeben hat. Zu dem neuen Video kann ich jetzt nichts sagen. Wir sind für etwas bestraft worden, das eh jeder wahrgenommen hat und absolut nicht in Ordnung war."

Ob die Causa Rapid jetzt neu aufgerollt wird, bleibt abzuwarten. Die Bundesliga steht nach der Abmilderung der Urteile jetzt aber mehr denn je unter Zugzwang.

