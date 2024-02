Neue Aufgabe für Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda?

Der ehemalige ÖFB-Coach Franco Foda steht vor einem Engagement als Nationaltrainer Kosovos. Das berichten die "Salzburger Nachrichten".

Foda, der von November 2017 bis März 2022 als Cheftrainer des österreichischen Fußball-Nationalteams fungierte, nahm sich zuletzt nach einer kurzen Aufgabe als Trainer des FC Zürich (Juli bis September 2022) eine Auszeit vom Fußballgeschehen.

An Angeboten soll es dem 57-Jährigen aber nicht gemangelt haben: So sollen Foda Anfragen aus Europa und auch Saudi-Arabien erreicht haben. Nun soll laut Informationen des Mediums der Kosovo an einer Verpflichtung des Deutschen arbeiten.

