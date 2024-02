Der ÖFB-Präsident ist als "Mann der Basis" auf Ballhöhe

ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer freut sich auf die Galanacht des Sports am Freitag im Linzer Brucknerhaus.

LINZ. Am Donnerstag ist ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer noch bei der Auslosung zur UEFA-Nations-League in Paris live dabei. Von dort geht es am Freitag direkt zur Galanacht des Sports ins Linzer Brucknerhaus. Im OÖN-Interview wirft der ÖFB-Präsident auch einen Blick auf die neu entflammte Diskussion rund um einen Neubau des Wiener Ernst-Happel-Stadions.