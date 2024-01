Toni Polster: "Ich bin auf dem Weg der Besserung"

"Danke für die vielen Nachrichten, Genesungswünsche und eure Anteilnahme. Es geht mir den Umständen entsprechend gut, ich bin auf dem Weg der Besserung." Toni Polster (59) hat sich nach dem lebensbedrohenden Magendurchbruch samt Notoperation und Intensivstation erstmals zu Wort gemeldet.

Der ehemalige Fußball-Weltklassestürmer, der mit 44 Länderspieltreffern auch Rekordtorschütze im Nationalteam ist, startete mit einer erfreulichen Botschaft in das neue Jahr. Das Schlimmste ist überstanden, es geht bergauf für den aktuellen Cheftrainer der Wiener Viktoria.

Auch der aktuelle ÖFB-Kapitän David Alaba hatte nach seinem Kreuzbandriss eine Botschaft an seine Fans in den sozialen Netzwerken parat: "Ich bin schon einigen Herausforderungen in meiner Karriere gegenübergestanden, aber diese ist wohl eine der größten bisher", schrieb der 31-Jährige. "Ich werde mich der Aufgabe stellen und auf den Gipfel dieses Berges kommen."

Davon ist nicht nur Alabas Freund und ÖFB-Kollege Marko Arnautovic überzeugt. Für den 34-Jährigen läuft es nach einer Durststrecke sportlich besser. Weil Inter Mailands Einser-Stürmer Lautaro Martinez wegen einer Muskelblessur ausfiel, nutzte Arnautovic die Gunst der Stunde in der Startelf und erzielte beim 1:1 beim CFC Genua sein erstes Saisontor in der italienischen Serie A.

"Das tut gut, aber natürlich hätten wir gerne gewonnen", sagte Arnautovic, der den Atem von Juventus Turin spürt. Die "Alte Dame" setzte sich nach einem Rabiot-Goal gegen die AS Roma mit 1:0 durch und verkürzte den Rückstand auf zwei Punkte.

