Schützenhilfe von Arnautovic für den FC Salzburg

In den acht Mittwoch-Spielen der Fußball-Champions-League fielen 31 Tore, also im Schnitt 3,875. Dafür stand in San Sebastian die Null. Österreichs Meister FC Salzburg trotzte dem spanischen Tabellensechsten Real Sociedad ein beachtliches Unentschieden ab. Die Chancen im internationalen Geschäft zu überwintern, sind intakt, weil auch Marko Arnautovic Schützenhilfe leistete. Der ÖFB-Teamstürmer läutete im Parallelmatch der Gruppe D Inters Aufholjagd in Lissabon mit dem Anschlusstreffer zum 1:3 (51.) ein.

Die "Nerazzurri" kamen nach 0:3-Rückstand (Hattrick von Joao Mario binnen 29 Minuten) noch zu einem 3:3-Remis bei Benfica, Salzburgs unmittelbarem Konkurrenten im Kampf um ein Europa-League-Ticket. Vor dem direkten Duell am 12. Dezember in Wals-Siezenheim haben die Mozartstädter drei Punkte Vorsprung.

Marko Arnautovic Bild: GEPA pictures

Weil die "Roten Bullen" die erste Begegnung in Portugal 2:0 gewannen, dürfen sie sich sogar eine Niederlage mit einem Tor Differenz leisten. "Benfica interessiert uns heute überhaupt nicht. Wir sollten uns darauf konzentrieren, was wir beeinflussen können", sagte Salzburgs Sportdirektor Bernhard Seonbuchner in der Halbzeitpause des Gastspiels im Baskenland, wo das ohnehin ersatzgeschwächt angetretene Team von Gerhard Struber zwei weitere Spieler durch Verletzungen verlor. Strahinja Pavlovic wurde nach 45 Minuten ausgewechselt, Kapitän Andreas Ulmer humpelte in der 84. vom Feld.

Im Finish machte Real Sociedad richtig Druck, doch der starke Torhüter Alexander Schlager war nicht zu überwinden. Salzburgs größte Chance vergab der Ex-Rieder Dorgeles Nene, der in der 15. Minute nur die Stange traf. "Es war sehr anstrengend, der Punkt ist sehr wichtig für uns", sagte Rechtsverteidiger Amar Dedic nach einem intensiven Fight, der von der UEFA mit einer Punktprämie von 930.000 Euro versüßt wird.

Herbe Enttäuschung für Danso

Nichts zu holen gab es für Lens mit Abwehrchef Kevin Danso in London. Der FC Arsenal fixierte den Achtelfinaleinzug mit einem 6:0-Kantersieg, die ersten fünf Tore fielen zwischen der 13. und 45. Minute. Nur zwei Klubs haben noch eine blütenweiße Weste: Manchester City und Real Madrid. Das "Weiße Ballett" setzte sich mit David Alaba gegen Napoli mit 4:2 durch.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Champions League

David Alaba Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.