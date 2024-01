Linzer Heinz Lindner wechselt nach Belgien

Heinz Lindner hat einen neuen Verein gefunden: Belgiens Tabellenführer Union St. Gilloise, im Herbst Gruppengegner des LASK in der Europa League.

Nach seiner überstandenen Hodenkrebs-Operation erhielt Lindner bei seinem Schweizer Klub Sion keine Chance mehr, obwohl er wieder gesund und voll fit ist. Jetzt schlägt der Linzer ein neues Kapitel auf: Am Montagnachmittag absolvierte Lindner in Belgien den Medizincheck, am Dienstagmittag erfolgte die Vertragsunterzeichnung und das erste Training mit der neuen Mannschaft.

St. Gilloise hat mit dem Luxemburger Anthony Moris zwar eine klare Nummer 1, allerdings ist der 33-Jährige verletzungsanfällig aufgrund eines lädierten Knies.

