Leverkusen bleibt mit 3:2 in Freiburg unbeirrbar auf Kurs

Das Team von Trainer Xavi Alonso gewann am Sonntag in Freiburg 3:2 und liegt acht Runden vor Schluss wieder zehn Punkte vor Titelverteidiger Bayern München. Nun 22 Siege in einer Saison waren der Werkself in ihrer Geschichte zuvor noch nie gelungen. Borussia Dortmund holte im Kampf um die Champions-League-Plätze ein 3:1 gegen Frankfurt.

Lesen Sie mehr: Hasenhüttl wird neuer Trainer des VfL Wolfsburg

Die Leverkusener blieben auch im 38. Pflichtspiel der Saison ungeschlagen. Die Tore des Tabellenführers schossen Florian Wirtz zum 1:0 (2.), Adam Hlozek zum 2:1 (40.) und Patrik Schick zum sehenswerten 3:1 (53.). Freiburg konnte durch Ritsu Doan (10.) zwischenzeitlich ausgleichen. Bei den Hausherren wurden Philipp Lienhart und Michael Gregoritsch nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit eingewechselt. Mehr als das 2:3 durch Yannik Keitel (79.) war für Freiburg aber nicht möglich.

In Dortmund verteidigte der BVB den vierten Tabellenplatz erfolgreich mit einem Punkt Vorsprung auf RB Leipzig. Ausgerechnet Mario Götze brachte die Frankfurter im Duell mit seinem Ex-Club in der 13. Minute in Führung. Karim Adeyemi (33.) und Mats Hummels (81.) drehten mit ihren Treffern die Partie. Emre Can, dessen Rote Karte wegen Foulspiels nach Videobeweis in Gelb umgewandelt wurde (87.), stellte mit einem verwandelten Foulelfmeter in der Nachspielzeit den Endstand her (93.). Bei den Dortmundern fehlte der gesperrte Marcel Sabitzer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper