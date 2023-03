„Ich spucke auf euch, ihr Missgeburten!“ FC-Bayern-Stars lesen Hassnachrichten vor

Sport löst Emotionen aus. Die Gefühlsausbrüche bei Fans kennen gelegentlich keine Grenzen - sowohl im positiven als auch im negativen Sinn.

In der Anonymität des Internet entstehen an Sportler adressierte Hassnachrichten. Um ein Zeichen gegen Hass im Internet zu setzen, verlesen die Fußballer des FC Bayern München in einem Video (siehe unten) Messages, die sie selbst erhalten haben.

Was die deutschen Nationalteamspieler Thomas Müller, Leroy Sane und Leon Goretzka vortragen, ist erschreckend und lässt sich unzensuriert im Video nicht wiedergeben. Der deutsche Rekordmeister hat gemeinsam mit Sponsor Telekom eine Kampagne gegen die virtuellen Untergriffe gestartet.

"Ich habe in meiner Profi-Zeit in der Bundesliga erlebt, was verbale Entgleisungen und Aggressionen anrichten können. Im Netz bleiben diese Hass-Kommentare der Öffentlichkeit oft verborgen. Wir brauchen hier mehr Transparenz“, sagt Klub-Chef Oliver Kahn.

