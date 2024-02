Happy End für die Elfenbeinküste: Finalsieg beim Afrika-Cup

Die unglaubliche Geschichte der Elfenbeinküste als Gastgeber des Afrika-Cups fand ein Happy End: Der 2:1-Finalsieg gegen Nigeria bedeutete den dritten Triumph nach 1992 und 2015.

Nach dem 0:4 im letzten Vorrundenspiel gegen Äquatorialguinea, mit dem die Elfenbeinküste Gruppe A auf dem dritten Platz abschloss, wurde Teamchef Jean-Louis Gasset entlassen. Niemand dachte daran, dass der Gastgeber als einer der vier besten Gruppendritten doch noch ein Achtelfinalticket lösen würde. Das Geschenk nahm das Team mit Salzburg-Legionär Karim Konate an - und das Glück blieb treu: Im Achtelfinale wurde der Senegal nach Elfmeterschießen bezwungen, im Viertelfinale rettete sich die Elfenbeinküste gegen Mali mit dem Tor in Schlussminte in die Verlängerung, in deren Nachspielzeit der Treffer zum 2:1-Sieg gelang.

Wieder war Haller der Matchwinner

Der Sieg im Halbfinale gegen die Demokratische Republik Kongo (1:0) durch ein Tor von Sebastien Haller war aber genauso verdient, wie nun der Endspielsieg - und wieder war es der Dortmund-Legionär, dem der entscheidende Treffer gelang: Eine Flanke von Simon Adingra lenkte Haller mit der Fußspitze zum 2:1 ins Tor ab (81.). Sieben Minuten dauerte die Nachspielzeit - der Schlusspfiff war der Startschuss für die Party.

Finale: Nigeria - Elfenbeinküste 1:2 (1:0)

Tore: Troost-Ekong (38.); Kessie (62.), Haller (81.)

Nigeria: Nwabili; Ajayi, Troost-Ekung, Bassey; Aina, Onyeka (86. Moffi), Iwobi (79. Yusuf), Zaidu (86. Aribo); Chukwueze (56. Simon), Osimhen, Lookman (79. Iheanacho)

Elfenbeinküste: Y. Fofana; Aurier (70. Singo), Kossounou, Ndicka, Konan; Kessie, Seri (92. Amani), S. Fofana (88. Sangare); Gradel (70. Diakite), Haller (88. Krasso), Adingra

Abidjan, Stade Olympique Alassane Ouattara, 60.012; Dahane (Mtn)

