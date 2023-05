Dortmunds Bürgermeister mit unmoralischem Angebot an Erzrivale Schalke

Dieses kuriose Angebot hat es wohl noch nie gegeben: Wie die „WAZ“ berichtet, will Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal dem schwarzgelben Erzrivalen Schalke 04 bei einem Sieg am Samstag beim FC Bayern eine besondere Ehre erweisen: Der 56-Jährige stellt den Königsblauen einen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Dortmund in Aussicht.

Die „Königsblauen“ spielen am Samstagnachmittag beim Rekordmeister. Bei einer Niederlage der Münchener oder einem Unentschieden könnte Borussia Dortmund am Samstagabend mit einem Sieg gegen Gladbach wieder auf Platz eins springen. „Dann lade ich die aktuelle Schalker Mannschaft ins Rathaus ein, damit sie sich ins Golden Buch Dortmunds einträgt“, sagt Westphal.

Ob dieser Vorschlag auch den eingefleischten BVB-Fans gefällt? Manch Dortmund-Anhänger würde wohl sogar lieber auf die Meisterschaft verzichten, als das Teams des Erzrivalen im Rathaus zu haben.

