Für RB Leipzig ist Real Madrid ein rotes Tuch

Der spanische Fußball-Spitzenreiter Real Madrid eröffnet am Dienstag (21 Uhr, Sky) mit dem Gastspiel in Leipzig gegen die "Roten Bullen" die K.-o.-Phase der Champions League. "Wir sind gut drauf, der Viertelfinal-Einzug ist das Ziel", sagte Cheftrainer Carlo Ancelotti nach der überzeugenden 4:0-Gala im Schlager gegen Girona. Einziger Wermutstropfen: Die Verletztenliste ist um einen Namen reicher. Zu Österreichs Teamkapitän David Alaba, Eder Militao und Antonio Rüdiger gesellte sich Jude Bellingham, der an einer Knöchelblessur laboriert.

Wie wertvoll der Engländer für das "Weiße Ballett" ist, untermauert die Statistik. Der 20-jährige Mittelfeldmann führt die spanische Schützenliste mit 16 Treffern an. "Sein Ausfall schmerzt natürlich", betonte Ancelotti, der sich nicht an den Diskussionen um die Super League, die von Real Madrid und dem tief in die roten Zahlen geschlitterten FC Barcelona forciert wird, beteiligt.

Dieser mutmaßlich lukrative Bewerb hängt nach wie vor wie ein Damoklesschwert über der Champions League. "Ich bin müde von Covid, müde von zwei Kriegen und von Nonsens-Projekten wie der sogenannten Super League. Sie können nicht genug bekommen. Es ist ihnen egal, wenn andere immer weniger kriegen", sagte etwa UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, der 2027 nicht mehr kandidieren wird. "Einige Menschen denken, dass alles gekauft werden kann und zum Verkauf steht. Aber sie können keine 70 Jahre Geschichte kaufen", ergänzte der Slowene.

Laut FC-Barcelona-Boss Joan Laporta könnte die neue Super League bereits in der kommenden Saison, "spätestens aber 2025/26" starten. Abwarten. Real-Gegner RB Leipzig hat sich auf die Seite der UEFA geschlagen und gegen die Super League positioniert: "Der Rahmen für europäischen Klub-Fußball kann nur unter dem Dach der UEFA gesteckt werden. Wettbewerbe außerhalb dieser Basis schaden der Statik des europäischen Fußballs", sagte RB-Vorstandschef Johann Plenge.

Ungeachtet dessen wollen die Sachsen den "Königlichen" ein Haxl stellen. Das ist leichter gesagt als getan, denn der Frühjahrsstart verlief für das Team um Xaver Schlager, Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner ziemlich durchwachsen. Von den ersten fünf deutschen Bundesliga-Matches 2024 wurde nur eines gewonnen (2:0 gegen Union Berlin).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Champions League

David Alaba Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.