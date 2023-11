Fairplay-Geste: Ronaldo verzichtete auf Elfer, Trainer erbost

Der Portugiese überzeugte den Schiedsrichter bei einem Spiel in der asiatischen Champions League, eine Elfmeter-Entscheidung für Ronaldos saudischen Club Al-Nassr zu überprüfen und am Ende zurückzunehmen.

Die Partie am Montagabend in Riad endete 0:0. Dank des Punktgewinns zog Ronaldos Team als Gruppensieger in die K.o.-Phase des Wettbewerbs ein.

Ronaldo-Trainer wütend

In der Partie gegen Persepolis aus dem Iran hatte der chinesische Referee Ma Ning nach einem Zweikampf im Strafraum zugunsten von Ronaldo einen Strafstoß gepfiffen. Der 38-Jährige schritt sofort ein und gab dem Unparteiischen zu verstehen, dass es kein Foul gewesen sei. Der Schiedsrichter sah sich die Szene daraufhin noch einmal am TV-Monitor an und entschied sich auch nach Rücksprache mit dem Video-Assistenten um.

Während Ronaldo den Schiedsrichter bei dessen Umdenken bestärkte, beschwerte sich Al-Nassr-Coach Luis Castro vehement beim vierten Offiziellen.

