Eine magische Fußball-Nacht für Marcel Sabitzer

Österreichs Fußball-Nationalspieler Marcel Sabitzer hat Borussia Dortmund in das Semifinale der Champions League geschossen. Der 30-jährige gebürtige Welser krönte eine überragende Leistung im Mittelfeld mit dem letztlich alles entscheidenden Tor in der 74. Minute zum 4:2-(2:0)-Endstand gegen Atletico Madrid. Damit stiegen die Westfalen nach der 1:2-Niederlage in Spanien mit dem Gesamtscore von 5:4 auf.

"Ich habe Gänsehaut. Es war ein Wechselbad der Gefühle. Wir haben Rückschläge weggesteckt, wir haben nie aufgegeben, sind immer wieder aufgestanden, kommen so zurück – das ist fast ein Märchen", sagte der "Man of the Match", der schon in der Startphase eine Riesenchance vorgefunden hatte.

Kein Problem. Der BVB behielt die Nerven, Sabitzer führte in seinem vielleicht besten Spiel für Dortmund gekonnt Regie und war an nahezu jeder gefährlichen Situation beteiligt. Nachdem Julian Brandt das 1:0 (34.) erzielt hatte, bediente Sabitzer Ian Maatsen – 2:0 (39.). Und als Atletico die Kontrolle zu übernehmen schien und durch ein Eigentor von Mats Hummels (Ehrung für 500 Spiele) und einen Treffer von Angel Correa (64.) auf 2:2 stellte, bäumte sich vor allem Sabitzer auf.

Er bereitete ein weiteres Tor (durch Niclas Füllkrug/71.) vor und traf keine 180 Sekunden später selbst ins Netz. Anschließend gab's kein Halten mehr bei den 81.000 Fans im Signal-Iduna-Park.

Paris SG drehte den Spieß um

In der Runde der letzten Vier bekommt es Dortmund mit dem französischen Meister Paris Saint-Germain zu tun, der nach der 2:3-Heimniederlage und einem 0:1-Rückstand im Retourmatch in Barcelona aufdrehte, 4:1 (1:1) gewann und mit 6:4 aufstieg.

Raphinha hatte die Katalanen früh in Führung gebracht (12.), doch dann brachte ein Rote Karte für FCB-Verteidiger Ronald Araujo (29./Torraub) die Wende. Ousmane Dembélé (40.), Vitinha (54.) und Superstar Kylian Mbappé (61./Elfmeter, 89.) rissen den FC Barcelona, der nicht nur das Match, sondern auch den mit Saisonende abtretenden Coach Xavi Hernandez durch Ausschluss verlor (56.), aus allen Träumen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Champions League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.