Atletico Madrid gewann den Elfmeterkrimi gegen Inter Mailand

Das Viertelfinale in der Fußball-Champions-League, das am Freitag (12 Uhr) ausgelost werden wird, ist komplett. Zwei Österreicher sind noch in der "Königsklasse" vertreten: Konrad Laimer (FC Bayern) und Marcel Sabitzer, der sich mit Borussia Dortmund zu einem hart erkämpften 2:0-Heimsieg über PSV Eindhoven zitterte und mit dem Gesamtscore von 3:1 aufstieg.

Jadon Sancho hatte früh das 1:0 (3.) erzielt, später schied er verletzt aus (75.). Sein Ersatzmann Marco Reus machte in der 95. Minute alles klar.

Für den an einer Oberschenkelblessur laborierenden ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic ist der Traum vom Titel ausgeträumt. Sein Team Inter Mailand scheiterte um exakt 23.43 Uhr im Elfmeter-Krimi an Atletico Madrid.

Zum Matchwinner für die Spanier, die Memphis Depay mit dem 2:1 in der 87. Minute in die Verlängerung gerettet hatte, avancierte Torhüter Jan Oblak.

Der Slowene parierte spektakulär die Penalties von Alexis Sanchez und Davy Klaassen. Die Italiener hatten nach dem 1:0-Heimsieg auch im Wanda Metropolitano dank Federico Dimarco (33.) 1:0 geführt, doch keine 120 Sekunden später läutete Antoine Griezmann (35.) die Wende ein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper