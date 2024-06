EURO 2024: So sind Sie mit den OÖNachrichten auf Ballhöhe

Vom kommenden Freitag bis zum 14. Juli wird König Fußball nicht nur die Sportwelt regieren. 51 Spiele stehen bei der Europameisterschaft in Deutschland auf dem Programm, da wird nicht nur (Sport-)Geschichte gemacht, da werden auch viele Geschichten und Geschichterln geschrieben. Mit den OÖNachrichten kann man (und frau) in den kommenden EURO-Wochen stets auf Ballhöhe sein. Die Redaktion hat sich auf ihren Spielfeldern im Print- und Online-Bereich breit aufgestellt und hochkarätige Experten in die Mannschaft geholt.

Wie zuletzt bei der WM in Katar ist Oberösterreichs Ex-Teamspieler Florian Klein wieder mit von der Partie. Der 37-Jährige zeigt auf seinem zweiten Karriereweg, dass er auch als TV-Experte ein echter Profi ist. Bei der EURO ist Klein für Servus TV auf Ballhöhe, als "Legionär" im OÖN-Team genießt er als Linzer Heimvorteil.

Für Servus TV und die OÖN live dabei: Florian Klein Bild: Servus TV/Philipp Carl Riedl

Ebenfalls schon mehrmals als Gastspieler in unserer Redaktion war Willi Ruttensteiner, der nach seiner Zeit als ÖFB-Sportdirektor für den israelischen Fußballverband auch als Teamchef erfolgreich war. Die Expertise des Wolferners wird auch bei der FIFA und der UEFA geschätzt. Ruttensteiner erstellt Spielanalysen und betreut unter anderem ein weltweit ausgerolltes Projekt für die Trainerausbildung bei kleineren Landesverbänden. Für die OÖN wird er während der EM vor allem taktische Hintergründe ausleuchten und versuchen, den strategischen Code des einen oder anderen Teamchefs zu knacken.

Neuzugang im OÖN-Expertenteam ist mit Andreas Ulmer ein echter Vorzeige-Profi, der in 15 Jahren mit Red Bull Salzburg 13 Meistertitel gewinnen konnte. Der 38-Jährige absolviert aktuell eine Trainerausbildung in Lindabrunn, nach dem Ende seiner Ära in Salzburg möchte er seine Karriere aber noch fortsetzen. Ein Typ wie er ist wohl für jede Mannschaft ein Gewinn – natürlich auch für das OÖN-Expertenteam. Ulmer wird bei der EURO vor allem die Perspektive der Spieler in seinen Kolumnen in den Fokus rücken.

Serienmeister und Muster-Profi: Andreas Ulmer Bild: GEPA pictures

So sicher wie der Jubel über spektakuläre Tore sind bei der kommenden EURO wohl auch wieder emotionale Diskussionen um Schiedsrichter-Entscheidungen. Auf diesem Themenfeld haben wir mit Oliver Drachta und Dieter Muckenhammer zwei Unparteiische im OÖN-Team, die auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen können. Es wird wohl nur wenige Spiele brauchen, bis wir sie auf den Platz holen werden.

Oliver Drachta Bild: Volker Weihbold

Unser Mann beim ÖFB-Team, das in Berlin sein Hauptquartier haben wird, ist mit Harald Bartl ein Routinier, der schon viele Europa- und Weltmeisterschaften erlebt und beschrieben hat. In Deutschland feiert er eine Art "Comeback": Schon beim Sommermärchen 2006 war er Augenzeuge. Was er damals nicht gesehen hat: eine österreichische Fußball-Nationalmannschaft. Diese war für die WM 2006 nicht qualifiziert. Ob das rot-weiß-rote Team heuer in Deutschland Geschichte schreiben wird?

Dieter Muckenhammer Bild: GEPA pictures/ Mario Kneisl

Neben der erweiterten Sport-Berichterstattung in den OÖNachrichten rollt der Ball auch auf unserer Onlineplattform nachrichten.at. Neben Hintergrundgeschichten, Bildergalerien und aktuellen Matchberichten können wir Ihnen Video-Zusammenfassungen von allen 51 EM-Spielen anbieten. Wir spielen hier den Doppelpass mit unserem Partner Servus TV, der die Höhepunkte sämtlicher Spiele für Sie aufbereitet. So verpassen Sie kein Tor bei dieser Fußball-Europameisterschaft.

Auch in unserer Fußball-Sendung „Matchplan“ wird sich in den nächsten Wochen alles um die EURO drehen. Zum Auftakt finden Sie schon heute ein Interview mit OÖN-Experte Willi Ruttensteiner.

