Wawra darf bis Sommer bei Blau-Weiß Linz bleiben

Am heutigen Dienstag trafen sich Blau-Weiß-Linz-Sportchef Tino Wawra und Geschäftsführer Christoph Peschek zum ersten Gespräch, nachdem bekannt wurde, dass der 43-Jährige im Sommer zu Liga-Rivale SKN St. Pölten wechseln wird. Das Ergebnis: Eine vorzeitige Vertragsauflösung ist vom Tisch, Wawra und Blau-Weiß werden die Zusammenarbeit bis zum Sommer fortsetzen.

Lediglich der Aufgabenbereich hat sich geändert: Für die Kaderplanung wird der Linzer Sportchef nicht mehr zuständig sein. Diese Agenden übernehmen vorerst Peschek und BW-Trainer Gerald Scheiblehner, bis ein Nachfolger gefunden werden konnte. Das Tagesgeschäft wird Wawra indes weiter ausführen. „Im Mittelpunkt steht für uns der sportliche Erfolg, das Erreichen unserer großen Ziele Meistertitel und Aufstieg in die Bundesliga. Dazu benötigt es den absoluten Fokus – daher bestmögliche Rahmenbedingungen mit so viel Normalität und Ruhe wie möglich für die Kampfmannschaft. Wir haben uns im heutigen Gespräch sehr intensiv mit der aktuellen Situation auseinandergesetzt und sind zum gemeinsamen Entschluss gekommen, dass Sportdirektor Tino Wawra seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bis dahin erfüllen wird. Wir haben das wechselseitige Vertrauen, dass alle Beteiligten mit ihrer gesamten Expertise und Energie zur Realisierung der großen Ziele beitragen werden,“ gibt Geschäftsführer Christoph Peschek nach dem heutigen Treffen mit Sportdirektor Tino Wawra bekannt.

„Tino hat uns mit voller Überzeugung versichert, dass er alles für den Erfolg von Blau-Weiß Linz in dieser Saison weiterhin geben wird und er mit seiner ganzen Kraft für den angepeilten historischen Erfolg mithilft. Alle Vorarbeiten bezüglich Kaderplanung der neuen Saison wurden heute an den Verein übergeben und er wird diese nicht mehr umsetzen. Es ist ebenso besprochen, dass er das operative Tagesgeschäft weiterhin erledigen wird und für eine ordentliche Übergabe an seinen Nachfolger zur Verfügung steht."

Die Suche nach einem neuen Sportchef ist längst angelaufen: "Diesbezüglich finden gegenwärtig zahlreiche Gespräche statt und die bereits erstellte ‚Longlist‘ wird in weiterer Folge zu einer ‚Shortlist‘, um dann nach den finalen Gesprächen eine Entscheidung zu treffen. Wichtig ist aber der Grundsatz Qualität vor Geschwindigkeit“, so Peschek abschließend.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Mehr zum Thema Blau Weiß Linz Blau Weiß Linz Blau-Weiß Linz verliert Sportchef Wawra

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.