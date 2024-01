Vor erstem Test: Blau-Weiß-Trainer hat ein Herz für seine Kicker

Gerald Scheiblehner liegt das Wohl seiner Kicker sprichwörtlich am Herzen: Bevor sein Team heute (18 Uhr) gegen Regionalligist Wallern das erste Testspiel der Winter-Vorbereitung bestreitet, ging es für die Blau-Weißen gestern zur kardiologischen Untersuchung. Neben einem EKG wurde auch ein Herz-Ultraschall gemacht. "Wer Leistungssport betreibt und auf diesem Niveau trainiert, bei dem muss auch das wichtigste Organ des Körpers untersucht werden", sagt Coach Scheiblehner.

Negativfälle in der Vergangenheit haben bewiesen, wie wichtig dieser medizinische Check ist: Erst in den vergangenen Monaten verstarben mit Ex-Blau-Weiß-Kicker Raphael Dwamena oder dem ehemaligen Rieder Agyemang Diawusie zwei Kicker nach Herzproblemen, die in der Vergangenheit in Oberösterreich am Ball waren. Scheiblehner: "Seitdem ich bei Blau-Weiß Trainer bin, machen wir einmal im Jahr so einen Check. Da sehe ich auch mich als Trainer in der Verantwortung für meine Jungs."

Mannschaftsarzt Ernst Hudsky nahm gestern im Trainingszentrum Lissfeld die Blau-Weiß-Kicker unter die Lupe, damit sie auch beim heutigen ersten Probegalopp Top-Leistungen bringen können. Da werden wohl alle Spieler zu sehen sein: Lukas Tursch wird nach seinem Kreuzbandriss sein Comeback geben, sogar Stürmer Ronivaldo soll zumindest kurz zum Einsatz kommen. Für Alexander Briedl wird es eine spezielle Rückkehr: Der 21-Jährige hatte im Herbst als Kooperationsspieler fünf Partien für die Trattnachtaler absolviert – und sich so für höhere Aufgaben beim Bundesliga-Team empfohlen. Für das Frühjahr wird der Klub Stand jetzt abermals Briedl, Simon Seidl und Goalie Kevin Radulovic als Kooperationsspieler nennen. Richtig realistisch sind Einsätze im Regionalliga-Team aber wohl nur für Tormann Radulovic – Briedl und Seidl haben sich im Herbst als fixes Kaderpersonal des Stahlstadtklubs etabliert.

Ried: Folgt auf Malic auch Mayer?

Gegen einen blau-weißen Liga-Rivalen tritt am Freitag Zweitligist SV Guntamatic Ried an: Die Innviertler testen gegen die WSG Tirol. Hinter den Kulissen basteln die Wikinger an der Verpflichtung eines Linksverteidigers – aktuell trainiert mit Benoit Onambele (zuletzt Straßburg) ein 18-jähriger Franzose im Team von Trainer Maximilian Senft auf Probe mit – sowie an einer weiteren Vertragsverlängerung: Nach Arjan Malic steht auch der 19-jährige Jonas Mayer (elf Einsätze im Herbst) vor einer Verlängerung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.