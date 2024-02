Verpatzte Generalprobe: Blau-Weiß verliert gegen Zweitligist Vienna 1:3

"Vielleicht kam diese Niederlage genau zum richtigen Zeitpunkt. Es war ein Zeichen, dass wir nur funktionieren, wenn wir alle bereit sind", sagte Blau-Weiß-Linz-Trainer Gerald Scheiblehner nach der verpatzten Generalprobe vor dem Frühjahrsstart in einer Woche gegen Altach.

Sein Team verlor gegen Zweitligist Vienna 1:3 (1:1) - und war in vielen Belangen unterlegen. Das musste auch BW-Coach Scheiblehner so zur Kenntnis nehmen: "Wir können mit dem Großteil des Spiels nicht zufrieden sein. Wir haben es nicht geschafft, in einer Woche, in der wir im Training die Intensität etwas heruntergeschraubt haben, die Leistung auf den Platz zu bringen. Wir hatten zu wenig Spannung, wichtige Zweikämpfe verloren und konnten unsere Torchancen zu Beginn der Partie nicht nützen."

Im ersten Pflichtspiel des Jahres in Vorarlberg muss das anders sein: "Es war kein guter Test, aber wir machen uns deshalb keinen Stress. Nächste Woche geht es wieder um Punkte, da werden wir bereit sein." Das einzig Positive: Stürmer Ronivaldo konnte in der gesamten zweiten Halbzeit mitwirken.

Autor Raphael Watzinger

