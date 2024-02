Strahlende Kinderaugen bei Blau-Weiß Linz

Der FC Blau-Weiß Linz zeigt immer wieder, dass er ein nahbarer und bodenständiger Verein ist. So auch wieder beim öffentlichen Training am Dienstag im Trainingszentrum Lissfeld: Mehr als 60 Kinder waren dabei und ließen sich die Möglichkeit nicht entgehen, hautnah den Profis beim Trainieren zuzusehen.

Doch damit nicht genug. Das Trainerteam rund um Cheftrainer Gerald Scheiblehner ermöglichte es den zahlreichen Kindern bei einzelnen Übungen und Stationen selbst mit den Profis mitzutrainieren. Natürlich bestand vor und nach dem Training auch noch die Möglichkeit, sich Autogramme und Fotos mit ihren Lieblingsspielern zu sichern, was den meisten ein besonderes Lächeln ins Gesicht zauberte. "Es freut uns sehr, dass zahlreiche Kinder beim öffentlichen Training erschienen sind. Dies bestätigt den eingeschlagenen Weg unserer Wachstumsstrategie. Bekanntlich sind wir ein Verein zum Anfassen und somit ist es uns ein besonderes Anliegen, den Fans so etwas zu ermöglichen. Mit dieser Nahbarkeit wollen wir auch neue Zielgruppen ansprechen und insbesondere die Fans der nächsten Generation an uns binden. Vor Allem für die Kleinsten ist es ein Moment für die Ewigkeit, so nahe an den Profis und ihren Idolen dran zu sein. Es wird auch weiterhin in Absprache mit dem Trainerteam jeden Monat ein öffentliches Training geben", so Geschäftsführer Christoph Peschek.

"Ich glaube, es kommt nicht so oft vor, dass Kinder mit Profis mittrainieren können. Es hat sowohl den Spielern von uns als auch den Kindern einen großen Spaß gemacht. Die Rolle, welche wir als Verein, als Trainer oder als Spieler haben, ist auch, dass wir eine Vorbildrolle abgeben, und diese haben wir gut genutzt", sagt Cheftrainer Gerald Scheiblehner.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

