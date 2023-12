Nikolaus-Besuch beim FC Blau-Weiß Linz

Ein weißer langer Bart, eine Bischofsmütze und ein Bischofsstab. So bringt der Nikolaus jedes Jahr aufs Neue Kinderaugen zum Leutchen. Am gestrigen Namenstag des Heiligen Nikolaus zog er wieder von Haus zu Haus - und schaute sogar beim Training des FC Blau-Weiß Linz vorbei: Gemeinsam mit der Volkshilfe OÖ lud der Fußball-Bundesligist am gestrigen Mittwoch 20 Kinder aus armutsgefährdeten bzw. armutsbetroffenen Familien und sieben (junge) Erwachsene mit Beeinträchtigung aus den Wohnverbünden der LebensArt zum öffentlichen Training der Profis im Sportpark Auwiesen ein. Zusätzlich waren zahlreiche Kinder vor Ort, die den Aufruf via Social Media und Webseite gefolgt sind. Neben Autogrammen sowie Fotos mit den Fußballprofis konnten die Kinder auch mit der Bundesligamannschaft mittrainieren. So gab es von Cheftrainer Gerald Scheiblehner und seinem Team Tipps aus erster Hand. Im Anschluss an das Training überraschte der Nikolaus die anwesenden Kinder sowie jungen Erwachsenen und verteilte FC Blau-Weiß Linz Schoko-Nikolause, Weihnachtsmützen und Freikarten für das letzte Heimspiel im Jahr.

"Die strahlenden Augen beim letzten öffentlichen Training im Jahr 2023 der zahlreichen Kinder und Jugendlichen, darunter auch Personen mit Beeinträchtigung sowie aus armutsgefährdenden Familien, haben uns sehr bewegt. Bekanntlich sind wir ein Klub zum Anfassen und mit unserer Nahbarkeit wollen wir auch neue Fans gewinnen. Wir sind uns unserer sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Umso mehr freuen wir uns, dass wir durch diese Aktion und unseren kleinen Geschenken den Kindern und jungen Erwachsenen freudige Stunden ermöglichen konnten und zeigen einmal mehr, dass der FC Blau-Weiß Linz mehr als ein Fußballklub ist, wir stehen für Werte und Vielfalt", so Christoph Peschek, Geschäftsführer FC Blau-Weiß Linz.

"Mit dieser Einladung und Aktion hat der FC Blau-Weiß Linz nicht nur zahlreichen Kindern aus von uns betreuten Familien eine riesige Freude bereitet, auch für die teilnehmenden Bewohner*innen unserer Einrichtungen war der Nachmittag ein absoluter Höhepunkt. Schließlich hat man nicht jeden Tag die Möglichkeit, Fußballprofis nicht nur hautnah auf die Füße zu schauen, sondern sogar mit ihnen zu trainieren. Dafür auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön!" sagt Mag. Jasmine Chansri, MBA, Geschäftsführerin der Volkshilfe Oberösterreich.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

