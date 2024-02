In Altach traf Ronivaldo noch als Brasilianer

"Vor allem mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, aber auch mit der Art und Weise, wie wir das Spiel mit vielen hohen Bällen angenommen haben", sagte Coach Gerald Scheiblehner, der bei seiner Startelf Risiko einging: Mit Lukas Tursch (statt Stefan Haudum) in der Dreierkette und Stürmer Ronivaldo gaben zwei Kicker nach längeren Verletzungspausen ihr Pflichtspiel-Comeback. "Bei Roni habe ich lange überlegt, weil auch Stefan Feiertag in der Vorbereitung eine gute Entwicklung gemacht hat. Mit seiner Routine hat er uns aber sehr geholfen."

Diese spielte der 34-Jährige auch in der 31. Minute aus: Der Angreifer blieb beim Treffer zur zwischenzeitlichen Führung vom Elfmeterpunkt eiskalt. Scheiblehner: "Roni ist für jeden ein Vorbild, steckt alle an. Er kämpft jeden Tag dafür, Bundesliga spielen zu können. Er hat im Winter sogar auf seinen Heimaturlaub verzichtet, damit er in Österreich mit unseren Reha-Trainern an seinem Comeback arbeiten kann."

Ronivaldo bald in Rotweißrot

Seine Liebe zu Österreich geht sogar so weit, dass er sich zuletzt auch mit der rotweißroten Geschichte genau beschäftigte, denn: Ronivaldo hat die österreichische Staatsbürgerschaft beantragt – die OÖN hatten bereits im März 2023 davon berichtet –, ab Freitag darf er sich auch offiziell als Österreicher fühlen.

Womit sein Tor gegen Altach sein letztes als Brasilianer war. "Ich wohne unweit von der Donau, es ist wunderschön hier. Österreich ist zu meiner zweiten Heimat geworden", sagt Ronivaldo, der gemeinsam mit Frau Nathanny für den geforderten Deutsch-Test gelernt hat. "Er ist nicht nur, was Fußball betrifft, extrem ehrgeizig. Er musste einiges lernen, wollte das aber unbedingt, weil er sich mit unserem Land verbunden fühlt", lobt Trainer Scheiblehner seinen Musterschüler.

Verbunden fühlt sich Ronivaldo auch mit Linz – weshalb die Verantwortlichen der Blau-Weißen natürlich ein großes Ziel haben: die Verlängerung seines Vertrags um ein weiteres Jahr. Demnächst gibt es ein Treffen zwischen Blau-Weiß-Sportchef Christoph Schösswendter, Ronivaldo und dessen Berater, bei dem die Verlängerung konkretisiert werden soll. "Ich bin zuversichtlich, dass wir ihn zumindest eine weitere Saison im Blau-Weiß-Trikot sehen", sagt Schösswendter. Es liegt wohl ähnlich auf der Hand wie weitere Tore – das nächste aber bereits als Österreicher ...

