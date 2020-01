Fix: Brunmayr wird bis Sommer Blau-Weiß-Trainer

Es wurde gefeilscht und verhandelt – mit einem positiven Ergebnis: Ronald Brunmayr wurde soeben als neuer Trainer von Fußball-Zweitligist FC Blau-Weiß Linz präsentiert.

Am heutigen Mittwoch standen letzte Gespräche zwischen dem FC Juniors OÖ, Brunmayrs aktuellem Klub, und den Blau-Weißen statt. Wie berichtet waren sich beide Vereine zuletzt nicht einig, wie das neue Dienstverhältnis des 44-Jährigen aussehen soll. Mittlerweile ist klar: Der FC-Juniors-Vertrag von Brunmayr soll bis Sommer ausgesetzt werden, der Ex-Teamspieler ist somit frei für den Job bei Blau-Weiß. Da der zuletzt finanziell gebeutelte Zweitligist Brunmayr aber aktuell keinen seriösen Vertrag über den Sommer hinaus anbieten kann, setzt Brunmayr ab 1. Juni seinen FC-Juniors-Vertrag wieder fort.

"Ronnie war von Anfang an der Trainer, der am besten in unser Anforderungsprofil gepasst hat. Ein Oberösterreicher, der auch als Spieler noch unter FC Linz Zeiten das blau-weiße Trikot trug. Darüber hinaus verfolgt Ronnie eine klare Spielphilosophie und hat auch gezeigt, dass er ein guter Spielerentwickler ist", sagt Blau-Weiß-Sportchef Tino Wawra.

Am Mittwoch erstes Training unter Brunmayr

Sollte sich bei Blau-Weiß in einem guten halben Jahr die finanzielle Lage entspannt haben – und die Linzer mit Brunmayr weitermachen wollen – müsste man im Sommer neu verhandeln.

Noch heute wird Brunmayr seiner neuen Mannschaft vorgestellt. Das Testspiel am Abend gegen Donau Linz (18.30 Uhr) wird er aber noch in der Zuseher-Rolle verfolgen. Seine erste Trainingseinheit wird er am morgigen Mittwoch auf dem Trainingsgelände des Linzer Stadions leiten.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und werde von Beginn an positiv an die Sache herangehen. Ich werde versuchen mit einer klaren Idee das vorhandene Potential aus der Mannschaft heraus zu kitzeln, damit wir so schnell wie möglich wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Ich möchte mich an dieser Stelle beim FC Juniors OÖ bedanken, dass ich trotz aufrechtem Vertrag diese Chance hier wahrnehmen kann", sagt Ronald Brunmayr.

