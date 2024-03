Blau-Weiß-Trainer: "Fahren mit dem absoluten Glauben nach Wien"

Blau-Weiß Linz gastiert am Freitag in Wien.

Nach der Länderspielpause wartet mit dem FK Austria Wien auf die Mannschaft rund um Cheftrainer Gerald Scheiblehner gleich der Tabellenführer in der Qualifikationsgruppe. Auch wenn in den jüngsten beiden Aufeinandertreffen jeweils die Austria als Sieger vom Platz ging, wollen die Blau-Weißen in Wien alles daran setzen, etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen. Selbstvertrauen wurde auf jeden Fall mit dem 2:0-Testspielerfolg gegen Sturm Graz in der Länderspielpause getankt.

Video: Blau-Weiß-Linz-Trainer Gerald Scheiblehner im Interview:

"Die besten Ergebnisse haben wir gegen die Vorderen erreicht. Somit blicken wir mit einem guten Gefühl auf die Highlightspiele zurück. Austria Wien auswärts ist sicherlich wieder so ein Highlightspiel. Da tun wir uns etwas leichter gegen spielerisch stärkere Mannschaften und daher fahren wir morgen auch mit dem absoluten Glauben nach Wien", sagt Cheftrainer Gerald Scheiblehner.

Video: Mittelfeldspieler Simon Pirkl im Interview:

Auch Blau-Weiß-Kicker Simon Pirkl strotz trotz neun siegloser Spiele voller Selbstvertrauen: "Wir sind von dem überzeugt, was wir am Platz machen wollen und haben genügend Selbstvertrauen, dass wir auch mit dem Glauben, das Spiel zu gewinnen, in das Spiel gehen. In der Länderspielpause konnten wir jetzt auch sehr gut trainieren und hatten ein erfolgreiches Testspiel gegen Sturm Graz, wo wir auch wieder Selbstvertrauen tanken konnten."

Haudum retour im Training

BW-Coach Scheiblehner kann im Duell mit den Veilchen fast auf die komplette Mannschaft zurückgreifen: Der zuletzt Gesperrte Tobias Koch kommt in den Kader retour, lediglich der Brasilianer Joao Luiz fehlt verletzungsbedingt.

Hinter Stefan Feiertag steht ein Fragezeichen, das heutige Abschlusstraining konnte der Stürmer nicht mitmachen. Positiv dafür: Stefan Haudum stand heute nach seinem Haarriss im Kahnbein wieder auf dem Platz, absolvierte ein individuelles Programm.

