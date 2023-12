Blau-Weiß-Spiel findet statt: Auch Trainer Scheiblehner schaufelte mit

Die Schneemassen der vergangenen Tage machten auch vor der Fußball-Bundesliga nicht Halt: Alle drei Samstagsspiele mussten bereits abgesagt werden - auch die heutige Partie zwischen Blau-Weiß Linz und Sturm Graz stand schwer auf der Kippe. Bei einer ersten Kommissionierung am heutigen Vormittag um 9 Uhr gab die Bundesliga vorerst aber grünes Licht für einen Ankick der Partie um 14.30 Uhr.



Das haben die Blau-Weißen vor allem rund 100 Fans und Helfern zu verdanken. Noch am gestrigen Samstag hatte der Klub zu einer Schneeräumaktion aufgerufen. Um 7 Uhr war es im Hofmann-Personal-Stadion los gegangen, knapp eineinhalb Stunden später erstrahlte das Spielfeld wieder in grün.

Blau-Weiß befreite das Feld vom Schnee Bild: Rawa

Besonders bald ging der Arbeitstag heute auch für das Trainerteam von Blau-Weiß los. Chefcoach Gerald Scheiblehner war einer der Ersten, der mit Schaufel am Platz anpackte. Auch seine Co-Trainer Ronald Riepl und Andreas Gahleitner halfen selbst mit, dass die heutige Partie auch ausgetragen werden kann.

Dabei durfte auch der Spaß nicht zu kurz kommen. "Da merkt man wieder, wer die richtigen Anschieber sind", sagte Co-Trainer Riepl mit einer vollen Schneeschaufel. Sein Chef Scheiblehner antwortete ihm und seinem zweiten Assistenten Gahleitner mit einem Schmunzeln: "Ihr seid eher die Männer fürs Grobe, ich bin der fürs Feine."

Das blau-weiße Trainerteam um Chefcoach Scheiblehner

