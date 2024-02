Blau-Weiß geht mit neuem Kapitän in das Frühjahr

"Es war meine gefühlt hundertste Vorbereitung. Danach bin ich immer froh, wenn es wieder um Punkte geht", sagt Blau-Weiß-Linz-Trainer Gerald Scheiblehner vor dem Frühjahrsauftakt am Samstag bei Altach. In Vorarlberg gibt es bei den Linzern auch einen Führungswechsel innerhalb seines Teams: Fabio Strauss wurde während der Winterpause zum neuen Kapitän des Stahlstadtklubs ernannt.

Video: Blau-Weiß-Pressekonferenz zum Frühjahrsstart:

Bereits im Herbst hatte der Verteidiger Michael Brandner vertreten, weil dieser seit dem Bundesliga-Aufstieg kaum mehr zu Spielzeit gekommen ist. Jetzt wurde er offiziell vom blau-weißen Vize-Kapitän zum neuen Kapitän ernannt - auch auf den Wunsch Brandners, wie Strauss verrät: "Das war auch seine Entscheidung, wovon ich großen Respekt habe. Ich habe auch zuvor gemeinsam mit Brandi eine Führungsrolle eingenommen. Aufgrund seiner aktuellen sportlichen Situation, werde ich die Rolle für ihn auf dem Platz vertreten."

Auf den 28-jährigen Mittelfeldspieler könne man sich laut Scheiblehner aber auch verlassen, wenn aktuell nicht zu Stammformation gehört: "Er hat auf seiner Position mit Koch, Krainz und Briedl starke Konkurrenz. Aber jeder, der Brandi kennt, weiß: Er ist da, wenn man ihn braucht."

Ehrliche und harte Gespräche mit Dorbas

Einer, der im Herbst ebenfalls kaum zu Spielzeit kam, war Kristijan Dobras. In der Vorbereitung hat der 31-Jährige aber aufgezeigt. Scheiblehner: "Er ist einer der positiven Erscheinungen in der Vorbereitung. Wir haben mehrere Gespräche geführt, die ehrlich und auch hart waren. Er hat das sehr gut angenommen."

Während der Offensivspieler wieder eine ernsthafte Option für Scheiblehner ist, muss der Blau-Weiß-Coach mit Stefan Haudum in Altach auch auf einen wichtigen Bestandteil seiner Dreierkette verzichten: Der Abwehrspieler zog sich im Abschluss-Test gegen die Vienna einen Haarriss im Kahnbein zu und fällt mehrere Wochen aus.

Stürmer Ronivaldo ist dafür durchaus ein Thema für die Startelf am Samstag: "Großes Lob an Roni, dass er trotz seines Alters nach dieser schweren Verletzung so schnell wieder zurück gekommen ist. Bei ihm merkt man es, dass er täglich darum kämpft, Bundesliga spielen zu können. Er kommt für die Startelf in Frage."

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

