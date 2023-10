Blau-Weiß-Coach Scheiblehner: "Wollen uns absetzen"

"Wir sind gegen kein Team in der Bundesliga der Favorit", hatte zuletzt Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner gesagt. Vor dem morgigen Heimspiel gegen Schlusslicht Austria Lustenau (17 Uhr, Hofmann-Personal-Stadion) stellt sich aber die Frage: Ist sein Team wirklich nicht einmal gegen den um sieben Punkte schwächeren Tabellenletzten vor eigenem Publikum der Favorit? "Mir ist es nicht wichtig, ob wir der Favorit sind oder nicht. Lustenau macht eine schlechte Phase durch, aber sie sind besser, als der Tabellenplatz aussagt", will der 46-Jährige von einer klaren Ausgangslage nichts wissen.

Und trotzdem ist er guter Dinge, dass es gegen die Vorarlberger mit dem ersten Heimsieg in der neuen Arena klappt – und spuckt dabei sogar von ihm ungewohnt selbstbewusste Töne: "Wir wollen uns mit einem Sieg von ihnen etwas absetzen und könnten uns dann im Mittelfeld platzieren."

Video: Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner im Kurz-Interview:

Die Länderspielpause hat sein Team gut genützt: "Ein Schwerpunkt war der Torabschluss, da waren wir zuletzt zu ungenau. Wir haben auch viele Umschaltsituationen nicht gut genützt. Daran haben wir gearbeitet." Den jüngsten Dämpfer – das 0:4 bei der Wiener Austria – hat der Coach längst abgehakt: "Es ist normal, dass wir noch nicht so konstant auftreten, wir sind mit der Entwicklung der Mannschaft aber sehr zufrieden." Es werde weiter ein Auf und Ab bleiben.

Krainz trifft auf Ex-Klub

Ein besonderes Spiel wird die Begegnung mit dem Klub aus dem Ländle für Mittelfeldspieler Marco Krainz: Zwischen 2015 und 2020 hat der 26-jährige Wiener seine ersten Spiele im Profibereich für die Lustenauer absolviert. "Ich bin dort groß geworden, hatte eine schöne Zeit in Lustenau. Es war fast wie ein Transfer ins Ausland, weil ich so weit weg von daheim war", sagt Krainz mit einem Schmunzeln – und hofft auf den ersten Heimsieg in dieser Saison: "Wir müssen mutig auftreten und wollen den Fans den ersten Heimsieg schenken."

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

