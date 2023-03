1:1 – Siegesserie von Blau-Weiß Linz riss in Lafnitz

Die Siegesserie des FC Blau-Weiß Linz in der 2. Fußball-Liga ist gerissen: Nach acht vollen Erfolgen in Serie kam das Team von Trainer Gerald Scheiblehner beim gestrigen 1:1 (1:0) in Lafnitz nicht über ein Unentschieden hinaus – und musste aufgrund St. Pöltens Sieg bei den Young Violets (2:0) den Platz an der Tabellenspitze nach nur einer Partie schon wieder abgeben.

Fally Mayulu brachte Blau-Weiß in der 27. Minute in Führung. Ein Lafnitz-Kicker hatte einen Kopfball unglücklich verlängert, der Franzose war auf und davon gezogen und ließ Heim-Goalie Andreas Zingl mit einem Heber keine Chance. Die Linzer verteilten aber vor dem Ausgleich ebenfalls ein Geschenk: BW-Schlussmann Nicolas Schmid hatte bei einer Freistoßflanke danebengegriffen, Sebastian Feyrer traf zum 1:1 (51.).

Steyr schenkte den Sieg her

Ein bitteres 1:1 (0:0) musste auch Vorwärts Steyr gegen Kapfenberg hinnehmen. Die Hausherren sahen nach der späten Führung (82.) des eingewechselten Faris Zubanovic, dessen Spielgenehmigung erst am gestrigen Spieltag eingetroffen war, schon als sichere Sieger aus – ausgerechnet ein Patzer von Steyr-Goalie Nikolas Polster in der Nachspielzeit brachte das Team von Trainer Daniel Madlener um den ersten Frühjahrserfolg: Der 20-jährige Torhüter war bei einem Abschlagversuch ausgerutscht, Mark Grosse musste nur mehr einschieben (92.).

Faris Zubanovic traf bei seinem Steyr-Debüt Bild: GEPA pictures/ Christian Moser (GEPA pictures)

