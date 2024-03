0:0 - Blau Weiß nahm den Abstiegskampf an 

So sieht Abstiegskampf pur aus: Beim 0:0 zwischen dem FC Blau Weiß Linz und Austria Lustenau trafen zwei Fußball-Bundesligisten aufeinander, die die Abstiegskampf-Mentalität voll angenommen haben.

Die Zweikämpfe waren hart, auf dem Feld ging es hin und her. Kaum hatte eine Mannschaft das Momentum auf ihrer Seite, kämpfte sich der Gegner wieder zurück. Die Anzahl der Chancen hielt sich zwar in Grenzen - und dennoch hatten beide Teams ihre Chancen, um das Spiel für sich zu entscheiden. Das 0:0 war dennoch logisch - weil kein Team voll ins Risiko ging.

Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner hatte die Blau-Weißen im Vergleich zum 0:1 in Lustenau in der Vorwoche gleich an vier Positionen verändert - zum Teil gezwungenermaßen. Für den Brasilianer Luiz - für den die Saison bekanntlich beendet ist - rückte Julian Gölles in die Startelf. Für den gesperrten Tobias Koch erhielt Alexander Briedl einen Platz in der Startelf. Die zuletzt gesperrt gewesenen Fabio Strauss und Paul Mensah waren ebenfalls wieder von Beginn an dabei.

Die Blau-Weißen starteten besser, ohne den Ballbesitz in Top-Chancen umwandeln zu können. Die Lustenauer - bei denen Ex-Ried-Spieler Leo Mikic für sein Tor gegen die Linzer in der vergangenen Woche mit einem Startelf-Platz belohnt wurde, konnten sich aber nach der Anfangs-Viertelstunde aus der Blau-Weißen Umklammerung lösen. Die ersten beiden Chancen durch Grujcic (15.) und Bobzien (16.) waren für Blau-Weiß-Keeper Nicolas Schmid kein Problem. Gleiches galt für Lustenaus Schierl bei einem Seidl-Schuss (33.).

Top-Chance auf das 1:0

Die Top-Chance auf das 1:0 hatten aber die Blau-Weißen: Nach einer idealen Vorlage von Ronivaldo tauchte Julian Gölles alleine vor Lustenaus Torhüter Dominik Schierl auf. Auch der Flachschuss ins linke Eck war gut - doch irgendwie kam der Lustenau-Schlussmann doch noch an den Flachschuss dran, und klärte zur Ecke. Es sollte die beste Linzer Chance in diesem Spiel bleiben (45.).

Nach einer Stunde war es dann trotz der 4300 Zuschauer ganz leise im Hofmann-Personalstadion. Bei einer Flanke auf die zweite Stange verschätzte sich Blau-Weiß-Spieler Lukas Tursch. Doch Torhüter Nicolas Schmid konnte in höchster Not klären, und konnte den Schuss von Paterson Chato aus kurzer Distanz zur Ecke klären.

Die Blau-Weißen antworteten richtig. Ronivaldo zog von der Strafraumgrenze ab - Lustenaus Torhüter Schierl drehte den Ball über die Latte. Allerdings hätte ein Treffer wohl wegen Abseits nicht gezählt (67.). Bei der Chance auf den Lucky Punch im Finish verfehlte Fabio Strauß mit seinem Kopfball auf das linke Eck das Tor nur knapp - da wäre Lustenaus Torhüter Schierl geschlagen gewesen (89.).

Am Ende können wohl beide Teams mit dem Punkt leben. Die Lustenauer, weil man auswärts gespielt hat, die Blau-Weißen, weil man um Lustenaus Stärke im Frühjahr weiß, und den Abstand zum Tabellenende bei vier Punkte halten konnte.

Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl

