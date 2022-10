"Uns laufen die Kolleginnen davon": Pädagogen drohen mit Streiks

Seit Donnerstag sind die Bezirksversammlungen beendet. Mehr als 750 Pädagoginnen waren dem Aufruf der Gewerkschaften GPA und younion gefolgt, diskutierten über Verbesserungsbedarf in den Kindergärten und übten heftige Kritik am Maßnahmenpaket des Landes. Sechs Millionen Euro sollen die Arbeitsbedingungen in den Kindergärten verbessern, doch das Pakt seien "bloß Überschriften", gehe an einer tatsächlichen Lösung weit vorbei, kritisiert Wolfgang Gerstmayer, Geschäftsführer der GPA. Bis 31. Oktober gibt er dem Land Zeit, um "zufriedenstellende Maßnahmen" zu liefern. Sonst wird gestreikt, die Einrichtungen bleiben geschlossen, das Personal geht auf die Straße. Denn "das Land nimmt uns nicht ernst", sagt Mario Kalod, younion-Landessekretär.

"Aufbewahrungsstätten"

Das Maßnahmenpaket von Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander ist die Folge von Gesprächen mit Städte- und Gemeindebund, den Gewerkschaften und Kindergartenpädagoginnen. Doch es gehe zu wenig weit, sagen die Pädagoginnen jetzt.

"Uns laufen die Kolleginnen davon", sagt Daniela Gebauer, Betriebsratsvorsitzende von den Kinderfreunden. Die Kinder könnten wegen Zeit- und Personalmangel in den Einrichtungen nicht mehr gebildet werden, "das sind Aufbewahrungsstätten", sagt sie. Nicht nur, dass sich viele Junge trotz Ausbildung gegen eine Arbeit in den Kindereinrichtungen entscheiden, es mangelt auch beim bestehenden Personal. "Viele wechseln in die Privatwirtschaft, weil sie dort einfach mehr verdienen", sagt Silvana Nenad vom Magistrat Linz.

Warnstreiks sind vorbereitet

In anderen Bundesländern hätten die Gespräche mit den Pädagoginnen konkrete Ergebnisse geliefert, sagt Gerstmayer. Salzburg, Kärnten, Niederösterreich und Tirol seien voraus, Oberösterreich hinke hinten nach. Er sehe hier nicht das Versagen einer Partei, sondern der "oberösterreichischen Familienpolitik". "Im Vergleich mit anderen nimmt Oberösterreich viel zu wenig Geld in die Hand."

Die Vorbereitungen für die Warnstreiks seien bereits getroffen. Die Maßnahme solle allerdings nicht missverstanden werden, sie richte sich nicht gegen die Dienstgeber, sondern "an die Verantwortlichen in der Landesregierung". Mit Anfang November werden Gruppen geschlossen und Einrichtungen gesperrt werden, sagt Kalod. Die Gewerkschaften würden Beratung für betroffene Eltern anbieten.

Die Ergebnisse der Befragung

Die Gruppengröße und die ungerechte Entlohnung, das sind die Probleme, die den Elementarpädagoginnen am meisten zu schaffen machen, ergab die Befragung der mehr als 750 Versammlungsteilnehmer. Zwar schreibe der Betreuungsschlüssel des Landes vor, dass eine Pädagogin und eine Hilfskraft 23 Kinder zu betreuen haben, doch in der Praxis sei die Zahl der Kinder oft viel höher. Denn es mangelt an Personal. "Uns ist schon klar, dass das Land nicht einfach so Tausende Pädagoginnen herzaubern kann", sagt Kalod. "Aber wir brauchen zumindest eine Perspektive auf Besserung."