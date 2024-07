Volle Kraft voraus: In Oberösterreichs Parteizentralen herrscht Hochbetrieb

Die Ruhe trügt. Während viele Spitzenpolitiker die letzten beiden Juliwochen für eine kurze Urlaubspause nutzen, wird im Hintergrund bereits der Wahlkampf geplant. Termine, Kampagnen, Themen – alles will für die entscheidenden Wochen vor der Nationalratswahl am 29. September durchgetaktet sein. Auch in den Parteizentralen in Oberösterreich herrscht bereits Hochbetrieb – die OÖN haben mit den Landesparteien über ihre Pläne für einen erfolgreichen Wahlkampf gesprochen.